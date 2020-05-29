Украинцы стали меньше искать работу — Robota.ua

По данным онлайн-платформы по поиску работы в Украине Robota.ua весной активность кандидатов и ищущих работу снизилась. Если еще в феврале еженедельно насчитывалось около 12 тысяч размещенных вакансий, то в конце марта этот показатель составлял чуть больше 5 тысяч.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В феврале было около 125 тысяч активных кандидатов еженедельно, тогда как в конце марта их стало меньше — около 73 тысяч. Но уже в мае обе категории снова активизировались.

За последние три месяца работодатели чаще всего предлагали соискателям зарплату 11-15 тысяч гривен. Онлайн-платформа насчитала 12 200 вакансий с такими предложениями. На втором месте диапазон 7-11 тысяч гривен — 9 253 вакансии, на третьем месте оклад в 15-19 тысяч гривен — 8 459 вакансий.

Наиболее востребован диапазон зарплат среди кандидатов в 8-13 тысяч гривен. Именно такие ожидания указали за последние три месяца 68 298 кандидатов в своих резюме. Согласны получать от 13 до 18 тысяч гривен 56 175 кандидатов. Более 48 тысяч гривен просят 4 400 кандидатов по данным в их резюме.

Самой популярной сферой деятельности в Украине по количеству вакансий была и остается "Розничная торговля".

Кандидаты же активно искали работу в разделе "Начало карьеры", но в мае наиболее востребованной сферой стала "Административный персонал-Водители-Курьеры".

Напомним, что 85% заробитчан в Польше хотят переждать пандемию, не возвращаясь в Украину.