"Человек-Паук: Возвращение домой": концентрация на зрелищных новациях

Картина "Человек-Паук: Возвращение домой" (Spider-Man: Homecoming), являющаяся очередным переосмыслением приключений знаменитого персонажа комиксов "Марвел", носит обескураживающе необязательный характер. Однако режиссер Джон Уоттс вполне успешно использует его, чтобы представить на экране привлекательное развлекательное зрелище в широком жанровом диапазоне — от комедии до драмы, выгодно представив мятущегося героя.

В какой "дом" в новом переосмыслении знаменитой комикс-истории необходимо "возвращаться" Питеру Паркеру — юному "Человеку-Пауку", лишь недавно открывшему свои невероятные возможности, — изначально не совсем понятно. Как и непонятно, зачем такое возвращение героя нужно вообще. Казалось бы, каких-то 15 лет назад про него достаточно внятно и успешно рассказал Сэм Рейми, представив в титульной роли Тоби Магуайра. А пять лет тому Марк Уэбб презентовал на экранах "Нового Человека-Паука" — уже в исполнении лиричного Эндрю Гарфилда. И вот теперь третий подход к комикс-снаряду выполняют режиссер Джон Уоттс и актер Том Холланд.

Последний является одной из главных движущих сил фильма, самобытно соединяя черты исполнителей, которые в новом тысячелетии играли Человека-Паука, чтобы, оттолкнувшись от них, создать привлекательный и достоверный экранный образ талантливого и скромного подростка, с энтузиазмом пытающегося использовать свои новообретенные силы во благо и, вместе с тем, старающегося построить школьные взаимоотношения со сверстниками и сверстницами. Актера отличает удивительная непосредственность и естественность экранного присутствия, с которой он в течении двух часов справляется с поставленной задачей: не быть похожим на других "Пауков", но при этом не особо от них отличаться.

Название "Возвращение домой" тоже находит свое объяснение. Оно связано с "сериальной" природой кинематографа студии "Марвел", которая работала над фильмом. Питер Паркер действительно "возвращается домой" — в Нью-Йорк — после первого непродолжительного экранного появления — участия в миссии "Мстителей" в Берлине, которая была представлена в ленте "Первый мститель: Противостояние" в 2016 году. Напоминание о ней выполнено весьма изобретательно — с помощью видео, снятого героем на мобильный телефон. Использование "малого экрана" вообще оказывается сильной стороной ленты, рождая стойкий комический эффект. К примеру, с экрана к героям с правильными мотивирующими монологами обращается Капитан Америка (Крис Эванс); после финальных титров он выступит с монологом, обращенным уже непосредственно к зрителям.

Про Человека-Паука за последнее время было снято так много, что новый фильм о нем — возможно, и не всегда по воле авторов, — идет по пути предыдущих: в силу традиционной необходимости "столкнуть" "перезапущенного" героя со злом и потребности рассказать о его первых самостоятельных шагах в жизни и "профессии". Вот и Питер Паркер, обнадеженный возможной принадлежностью к группе супергероев-"Мстителей", впервые самостоятельно борется с преступностью — торговцами оружием, основанном на использовании инопланетных технологий, — решая параллельно школьные проблемы вроде участия в олимпиаде и приглашения на выпускной девушки, к которой испытывает симпатию.

Авторы, осознавая знакомство зрителей с "первоисточниками", не мусолят детали школьной и личной жизни героя (равно как историю обретения им паучьих способностей), вместо этого концентрируясь на зрелищных новациях. Помогает в приключениях Питеру Паркеру новый сверхсовременный костюм, созданный Тони Старком. Сам он — и в человеческом обличье, и в боевом костюме "Железного Человека" — тоже регулярно приходит на помощь главному герою, компенсируя потенциальный драматизм сцен-катастроф своим "внезапным" (и вместе с тем ожидаемым) появлением — буквального "Бога из машины". В этом плане "Человек-Паук: Возвращение домой" оказывается вполне на равных с другими фильмами по комиксам "Марвел", представляя столкновения на земле, на воде и в небе.

Роберт Дауни-младший в полной мере схватывает легкий и необязательный характер происходящего, соответствующим образом представляя своего персонажа. Он играет роль Тони Старка будто на автопилоте, еще более расслабленно, чем обычно, и кажется, что эмоционально "отсутствует" даже в тех сценах, в которых находится на экране. А вот Майкл Китон предпочитает играть хладнокровного злодея, которому противостоит Человек-Паук, демонстративно напряженно — к примеру, усиленно-угрожающе причмокивая губами. Цельности актерскому ансамблю патологическая серьезность страшного образа, впрочем, особо не придает — в том числе и потому, что Майкл Китон будто бы подмигивает зрителю, показывая свою тяжелую работу над ролью.

Авторы все же предпочитают эксплуатировать подростковую восторженность, то и дело выводя ее на первый план. Поскольку зрители еще до начала фильма знают о Питере Паркере все и даже немного больше, радостью "открытия" его фантастических возможностей они наделяют товарища-одноклассника (Джейкоб Баталон), который становится своеобразным "оруженосцем" героя. Его громкие возгласы восхищения "материализуют" удивление и восторг от подвигов Человека-Паука, успешно "стимулируя" соответствующие позитивные реакции зала.

В итоге, получается совершенно необязательный фильм, который в то же время очень радует — своими юмором, эмоциональностью и той сумасшедшей непосредственностью, с которой Джон Уоттс вдохновенно примеряет чужие творческие открытия, на время делая их своими.