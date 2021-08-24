К 30-летию независимости Multiplex показывает 12 украинских лент за символические 30 грн

Multiplex показывает 12 ярких украинских фильмов, созданных за годы независимости. В подборку вошли ленты, ставшие событиями в Украине. Это и коммерческие хиты, и авторские фильмы, получившие премии на международных фестивалях.
Показы проходят во всех кинотеатрах сети Multiplex ежедневно до 30-го августа. Каждый день показывают по одному фильму. Билет стоит символические 30 грн.
24 августа
"Мої думки тихі" / "Мои мысли тихие"
Режиссер Антонио Лукич
Награды: Комедия "Мої думки тихі" получила "Золотую Дзигу-2020" как лучший фильм, а его режиссер выиграл награду "Открытие года".
По сюжету ленты звукорежиссер Вадим получает от канадского производителя видеоигр заказ мечты: записать звуки украинских животных. Успешное выполнение этого задания, открывающее герою путь в Канаду, становится поводом для встречи с родными, живущими в Ужгороде. Это становиться для героя ленты дополнительным испытанием: сопровождать его в звукозаписывающей экспедиции вызывается мама — водитель такси, фанат группы Spice Girls.
Сейчас режиссер Антонио Лукич снимает продолжение комедии "Мои мысли тихие". Проект продюсирует Дмитрий Суханов и его компания Toy Pictures. У фильма есть и бельгийские сопродюсеры. Во втором фильме продолжена тема отношений между матерью и сыном.
25 августа
"Атлантида"
Режиссер Валентин Васянович
Награды: "Атлантида" является победителем программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля-2020, и был выдвинут на премию "Оскар" от Украины.
Фильм-антиутопия рассказывает о событиях, которые происходят в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Главный герой ленты — Сергей, ветеран войны на Донбассе, страдающий посттравматическим расстройством, после закрытия завода, где он работал, присоединяется к волонтерской группе, которая проводит эксгумацию тел жертв войны.
26 августа
"Плем'я" / "Племя"
Режиссер Мирослав Слабошпицкий
Награды: Фильм "Племя" был назван лучшим европейским дебютом 2014 года (награда Европейской киноакадемии). На Каннском фестивале — получил приз фонда Ган, приз "Открытие" и Гран-при, а всего у ленты более 20 фестивальных наград.
Главные герои фильма — подростки из интерната для глухонемых, которых сыграли непрофессиональные актеры. Режиссер не дает перевода или титров с языка глухонемых. Для фильма о "любви и ненависти" этого не нужно, считает он.
27 августа
"Заборонений" / "Запрещенный"
Режиссер Роман Бровко
"Запрещенный" - фильм о судьбе репрессированного украинского поэта и диссидента Василия Стуса, В ленте показаны последние дни Стуса и его смерть в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985 года.
28 августа
"Кіборги" / "Киборги"
Режиссер Ахтем Сеитаблаев.
Военная драма Ахтема Сеитаблаева "Киборги" Героизм дает о себе знать с первых же кадров. Фильм открывается небыстрой прочувствованной сценой, в которой защитники Донецкого аэропорта с внешне спокойной решимостью отказываются покинуть свои позиции, несмотря на угрозу уничтожения аэропорта русской системой залпового огня "Буратино". И получают от растроганного командира эпитет "киборги".
Подробнее о фильме — в рецензии "На пределе возможностей".
29 августа
"Сторожова застава" / "Сторожевая застава"
Режиссер Юрий Ковалев
Отечественное фентези "Сторожевая застава" — зрелищный семейный фильм-сказка, в котором высококачественной компьютерной графики больше, чем здравого смысла, отмечает Сергей Васильев. По сюжету подросток Витька (Даниил Каменский) во время солнечного затмения, которое он проводит с одноклассниками в горах, попадает через волшебный портал на тысячу лет в прошлое — во времена Киевской Руси.
Подробнее о фильме в рецензии "Защита нападением".
30 августа
"Черкаси" / "Черкассы"
Режиссер Тимур Ященко
Военная драма "Черкассы" рассказывает реальную историю об украинском тральщике, который захватили российские войска в Крыму в марте 2014-го. Тральщик дольше других украинских кораблей держал оборону на озере Донузлав.
Ранее показали фильмы:
"Додому" / "Домой". Режиссер Нариман Алиев. Фильм был выдвинута от Украины на соискание премии "Оскар". У ленты Гран-при Одесского кинофестиваля ( приз зрительских симпатий). Подробней о фильме в рецензии "Без дома, вне закона".
"Захар Беркут". Режиссер Ахтем Сеитаблаев. Подробней о фильме в рецензии "Американская "категория Б" в Карпатах".
"Донбас" / "Донбасс". Режиссер Сергей Лозница. Премьера картины состоялась в 2018 году на открытии программы Каннского МКФ "Особый взгляд, где Сергея Лозницу отметили призом за режиссуру. А Украинский Оскаровский комитет выдвинул ленту на "Оскар". Подробней о фильме в рецензии "Мутации социального ада".
"Викрадена принцеса" / "Похищенная принцесса". Анимация. Режиссер Олег Маламуж.
Купить билеты на фильмы можно онлайн или в кассах кинотеатров Multiplex по всей Украине.