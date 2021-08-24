К 30-летию независимости Multiplex показывает 12 украинских лент за символические 30 грн

Multiplex показывает 12 ярких украинских фильмов, созданных за годы независимости. В подборку вошли ленты, ставшие событиями в Украине. Это и коммерческие хиты, и авторские фильмы, получившие премии на международных фестивалях.

Показы проходят во всех кинотеатрах сети Multiplex ежедневно до 30-го августа. Каждый день показывают по одному фильму. Билет стоит символические 30 грн.

24 августа

"Мої думки тихі" / "Мои мысли тихие"

Режиссер Антонио Лукич

Награды: Комедия "Мої думки тихі" получила "Золотую Дзигу-2020" как лучший фильм, а его режиссер выиграл награду "Открытие года".

По сюжету ленты звукорежиссер Вадим получает от канадского производителя видеоигр заказ мечты: записать звуки украинских животных. Успешное выполнение этого задания, открывающее герою путь в Канаду, становится поводом для встречи с родными, живущими в Ужгороде. Это становиться для героя ленты дополнительным испытанием: сопровождать его в звукозаписывающей экспедиции вызывается мама — водитель такси, фанат группы Spice Girls.

Сейчас режиссер Антонио Лукич снимает продолжение комедии "Мои мысли тихие". Проект продюсирует Дмитрий Суханов и его компания Toy Pictures. У фильма есть и бельгийские сопродюсеры. Во втором фильме продолжена тема отношений между матерью и сыном.

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25 августа

"Атлантида"

Режиссер Валентин Васянович

Награды: "Атлантида" является победителем программы "Горизонты" Венецианского кинофестиваля-2020, и был выдвинут на премию "Оскар" от Украины.

Фильм-антиутопия рассказывает о событиях, которые происходят в 2025 году, после победы Украины в войне с Россией. Оккупированные территории возвращены, но Донбасс признан непригодным для проживания. Главный герой ленты — Сергей, ветеран войны на Донбассе, страдающий посттравматическим расстройством, после закрытия завода, где он работал, присоединяется к волонтерской группе, которая проводит эксгумацию тел жертв войны.

26 августа

"Плем'я" / "Племя"

Режиссер Мирослав Слабошпицкий

Награды: Фильм "Племя" был назван лучшим европейским дебютом 2014 года (награда Европейской киноакадемии). На Каннском фестивале — получил приз фонда Ган, приз "Открытие" и Гран-при, а всего у ленты более 20 фестивальных наград.

Главные герои фильма — подростки из интерната для глухонемых, которых сыграли непрофессиональные актеры. Режиссер не дает перевода или титров с языка глухонемых. Для фильма о "любви и ненависти" этого не нужно, считает он.

27 августа

"Заборонений" / "Запрещенный"

Режиссер Роман Бровко

"Запрещенный" - фильм о судьбе репрессированного украинского поэта и диссидента Василия Стуса, В ленте показаны последние дни Стуса и его смерть в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985 года.

28 августа

"Кіборги" / "Киборги"

Режиссер Ахтем Сеитаблаев.

Военная драма Ахтема Сеитаблаева "Киборги" Героизм дает о себе знать с первых же кадров. Фильм открывается небыстрой прочувствованной сценой, в которой защитники Донецкого аэропорта с внешне спокойной решимостью отказываются покинуть свои позиции, несмотря на угрозу уничтожения аэропорта русской системой залпового огня "Буратино". И получают от растроганного командира эпитет "киборги".

Подробнее о фильме — в рецензии "На пределе возможностей".

29 августа

"Сторожова застава" / "Сторожевая застава"

Режиссер Юрий Ковалев

Отечественное фентези "Сторожевая застава" — зрелищный семейный фильм-сказка, в котором высококачественной компьютерной графики больше, чем здравого смысла, отмечает Сергей Васильев. По сюжету подросток Витька (Даниил Каменский) во время солнечного затмения, которое он проводит с одноклассниками в горах, попадает через волшебный портал на тысячу лет в прошлое — во времена Киевской Руси.

Подробнее о фильме в рецензии "Защита нападением".

30 августа

"Черкаси" / "Черкассы"

Режиссер Тимур Ященко

Военная драма "Черкассы" рассказывает реальную историю об украинском тральщике, который захватили российские войска в Крыму в марте 2014-го. Тральщик дольше других украинских кораблей держал оборону на озере Донузлав.

Ранее показали фильмы:

"Додому" / "Домой". Режиссер Нариман Алиев. Фильм был выдвинута от Украины на соискание премии "Оскар". У ленты Гран-при Одесского кинофестиваля ( приз зрительских симпатий). Подробней о фильме в рецензии "Без дома, вне закона".

"Захар Беркут". Режиссер Ахтем Сеитаблаев. Подробней о фильме в рецензии "Американская "категория Б" в Карпатах".

"Донбас" / "Донбасс". Режиссер Сергей Лозница. Премьера картины состоялась в 2018 году на открытии программы Каннского МКФ "Особый взгляд, где Сергея Лозницу отметили призом за режиссуру. А Украинский Оскаровский комитет выдвинул ленту на "Оскар". Подробней о фильме в рецензии "Мутации социального ада".

"Викрадена принцеса" / "Похищенная принцесса". Анимация. Режиссер Олег Маламуж.

Купить билеты на фильмы можно онлайн или в кассах кинотеатров Multiplex по всей Украине.