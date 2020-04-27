Как правильно выбрать респиратор для работ дома и на производстве: советы от компании Ozon

В зависимости от принципа работы выделяют такие средства индивидуальной защиты:

1. Изолирующие (подойдут для шахтеров, работников карьеров). Исключают контакт с зараженной средой. Изготовлены по принципу движения газов в одном направлении по замкнутому кругу.

2. Фильтрующие (используют для работы с химикатами, инсектицидами и так далее). Имеют компактные размеры, не доставляют дискомфорта при движении. Профилактика поломок не нужна. Главные элементы: носовые зажимы, дыхательные клапаны, лицевые части-фильтры. Их использование зависит от состава едких веществ в воздухе.

Фильтрующие респираторы бывают одноразовые — обеспечивают защиту от вирусов, инфекций, которые передаются воздушно-капельным путем и многоразовые — уберегают от разных видов пыли (рудная, табачная, металлургическая и так далее).

В зависимости от сферы использования СИЗОД выпускают для медицинских сотрудников, бытовых нужд, промышленного и военного применения.

Классификация по назначению:

1. Противогазовые (пары, ртуть, бензин). Неплохая защита легких.

2. Противоаэрозольные (радиация или химическое заражение). Низкий уровень предохранения органов дыхания.

3. Комбинированные (различные виды пыли и газов). Высокий уровень защиты дыхательных путей.

При выборе респираторов лучше отдать предпочтение изделию со сменными фильтрами, а также высоким коэффициентом защиты (КЗ). Чем плотней и больше маска охватывает лицевую область, тем выше будет показатель КЗ.

Классификация по особенностям конструкции:

➡️ Четвертьмаска (открытый подбородок).

➡️ Полумаска (формованная). Плотно облегает лицо, расправлять при надевании не нужно.

➡️ Полумаска (не формованная). Имеет круглую форму, нужно расправлять при надевании. Имеет высокий КЗ.

Выбор респиратора должен начинаться с примерки. При заказе через интернет-магазин понадобится сделать замеры расстояния от самой низкой точки на подбородке до глубокого углубления на переносице.

Как правильно выбрать респиратор

Средство защиты должно быть без дефектов и герметично надежным. Плотно прилегать, закрывать носовую, ротовую часть и подбородок, но при этом не давить на лицо. Для работников промышленной сферы при низком уровне запыленности подойдут обычные полумаски. При плохой системе вентиляции в помещении — СИЗОД (класс защиты FFP2).

Для работы с ядовитыми веществами — респираторы с функцией "химическая очистка воздуха". А для бытового использования (в зависимости от уровня токсичности) — противогазы. Наличие прижимных шнурков, масок, пленок, которые не запотевают — обязательно.

Чтобы покрасить автомобиль подойдут полумаски с классом защиты FFP1. Надеваются просто, лицо во время использования не сдавливают, есть замена фильтров. Также можно выбрать резиновые СИЗОД с угольными фильтрами (внутри гипоаллергенный эластомер). Или же полнолицевые с 2-мя фильтрами — предотвращают накопление влаги, и упрощают общение.

Снижения защитных функций респиратора: основные причины

Стоит отнести:

1. Регулярное использование масок с не постоянной величиной КЗ.

2. Отсутствие переговорных мембран для общения.

3. Высокая температура воздуха на предприятиях и отсутствие вентиляции.

4. Неправильно подобранный размер, что вызывает дискомфорт.

Все это ведет к тому, что сотрудники так или иначе будут снимать маски во время рабочего процесса, чтобы передохнуть, отдышаться или пообщаться, рискуя в свою очередь здоровьем.

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