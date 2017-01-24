Объявлены претенденты на "Оскар": "Ла-Ла Лэнд" получил 13 номинаций

  24 января 2017, 16:02
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В Лос-Анджелесе объявлены номинанты на премию Американской киноакадемии. До сих пор имена номинантов объявляли на специальной пресс-конференции, которую транслировали по ТВ. В этом году оглашение номинантов впервые транслируется в Сети

Объявлены претенденты на Увеличить картинку

В Лос-Анджелесе объявили претендентов на "Оскар". Церемония вручения премий Американской киноакадемии пройдет в Лос-Анджелесе 26 февраля вечером.

Лучший фильм, лучший оригинальный сценарий, лучший режиссер

В самом большом числе номинаций представлен "Ла-Ла Лэнд", претендующий на 13 наград, в том числе за лучший фильм (рецензию на мюзикл читайте здесь). Фильм поборется за такие награды: лучший фильм, лучший актер, лучшая актриса, лучший режиссер, лучшая операторская работа, лучший сценарий, лучший дизайн костюмов, лучший монтаж, лучшая музыка, лучшая песня (две номинации), лучший художник-постановщик, лучший звук, лучший звуковой монтаж.

Кроме "Ла-Ла Лэнда", на "Оскар" за лучший фильм выдвинуты: "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Лев", "Лунный свет", "Манчестер у моря" и "Скрытые фигуры".

"Ла-Ла Лэнд", в числе прочего, номинирован на премию за оригинальный сценарий. В этой категории также представлены "Манчестер у моря", "Лобстер", "Любой ценой" и "Женщины XX века".

На награду за режиссуру, кроме Дэмьена Шазела "Ла-Ла Лэнда", претендуют: Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Видео: Церемония награждения номинантов

Актерские номинации

На "Оскар" в категории лучший актер выдвинуты: Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла-Ла Лэнд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик") и Дензел Вашингтон ("Ограды").

Претендентками на награду за лучшую женскую роль стали: Эмма Стоун ("Ла-Ла Лэнд"), Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки") и Мерил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

От Украины в лонг-лист "Оскара" был включен документальный фильм Романа Бондарчука "Украинские шерифы", но он не вошел в короткий список претендентов на премию.

Российский фильм Андрея Кончаловского "Рай" в шорт-лист вошел (в категории "Лучший фильм на иностранном языке"), но в итоге не попал в список номинантов.

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Теги: кино , оскар , премия

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