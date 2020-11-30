В январе Xiaomi представит новый флагман в двух вариантах: Mi 11 и Mi 11 Pro

Предполагается, что серия Xiaomi Mi 11, которая, как ожидается, станет преемником семейства Mi 10 и будет состоять из двух гаджетов — Mi 11 и Mi 11 Pro, — дебютирует в январе. Это на месяц раньше, чем состоялся дебют серии Mi 10 в 2020 году, сообщает Gadgets 360.

Вероятно, компания Xiaomi официально объявит о запуске серии Mi 11 на мероприятии Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020, которое начнется во вторник, 1 декабря. Ожидается, что новые смартфоны будут поставляться с премиальным процессором Snapdragon следующего поколения.

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Дебют серии Mi 10, в которую входили смартфоны Mi 10 и Mi 10, проходил на мероприятии компании Xiaomi в феврале текущего года, но официально о запуске серии было объявлено на Qualcomm Snapdragon Tech Summit — 2019.

В этом году компания может последовать аналогичную схему, но запустить серию не в феврале, как это было с Mi 10, а уже в январе 2021 года.

Хотя во многих источниках говорится о том, что новая серия Mi будет носить название Mi 11, Xiaomi еще не сделала официального подтверждения по этому вопросу. В интернете можно найти предположения, что новая серия появится как Mi 20, а не Mi 11.

Ожидается, что новая серия Mi будет поставляться с новым чипом SoC Snapdragon, который, по слухам, до сих пор называется Snapdragon 875 SoC. Предполагается, что Mi 11 будет оснащен 48-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой.

Mi 11 Pro будет поставляться с дисплеем QHD + с частотой обновления 120 Гц. Детали дисплея также появились в недавней бета-версии MIUI 12 на прошлой неделе.

На Qualcomm Snapdragon Tech Summit 2020 будет присутствовать соучредитель Xiaomi Лей Цзюнь, где он, вероятно, объявит некоторые подробности о серии Mi следующего поколения. Виртуальный саммит продлится два дня, начиная со вторника, 1 декабря.