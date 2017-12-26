Самые рентабельные актеры Голливуда по версии Forbes

Рейтинг самых рентабельных актеров составил журнал Forbes. А него вошли те, "чьи гонорары выглядят скромно на фоне их недавних кассовых сборов".

Список возглавил Джереми Раннер. Фильмы, в которых он сыграл, в среднем принесли $93,8 кассовых сборов на каждый уплаченный ему доллар. Лидерство в рейтинге самых рентабельных принесли ему франшизы Marvel о капитане Америка и "Миссия невыполнима", и блокбастер "Прибытие", номинированный на "Оскар" в 2016 году, — лента заработала в прокате $203,4 млн при бюджете $47 млн.

На втором месте Эмма Уотсон. Каждый уплаченный ей доллар принес $70,7 прибыли. Музыкальный фильм "Красавица и чудовище" с ее участием собрал в прокате $1,26 млрд и остается самым успешным фильмом этого года.

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"

Третья в рейтинге рентабельности — Скарлетт Йоханссон. Актриса принесла приносил создателям фильмов $66,5 прибыли на каждый выплаченный ей долласр гонорара. В рейтинг она вошла благодаря успеху фильмов Marvel — "Первый мститель: Противостояние" и "Мстители: Эра Альтрона" собрали в прокате более $1 млрд.

"Мстители: Эра Альтрона" со Скарлетт Йоханссон

Эми Адамс на четвертом месте. Она заработала в прокате $46,1 на каждый доллар гонорара. Высокие показатели Адамс дал фильм "Прибытие", где она играет лингвиста, который учится общаться с инопланетянами, прилетевшими на Землю.

Эми Адамс в фильме "Прибытие"

Замыкает пятерку самых рентабельных Крис Прэтт. Он заработал $34,4 на каждый доллар гонорара. Сиквел блокбастера "Стражи галактики", где играет актер, собрал в прокате $863,6 млн.

Ранее Forbes составил рейтинг самых переоцененных актеров Голливуда. В него вошли актеры, которые получают большие деньги, но их фильмы не приносят дохода.

В первую тройку вошли Марк Уолберг ($4,4 на каждый выплаченный ему $1 гонорара), Кристиан Бейл ($6,7 на каждый $1 гонорара и Ченнинг Татум ($7,6 сборов с $1 гонорара). Причем Марк Уолберг по итогам года стал самым высокооплачиваемым актером: за год он заработал $68 млн.