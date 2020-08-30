Lifestyle 2 часа назад

"Скифский олень" в национальном конкурсе "Молодости" у фильмов "Схрон" и "Бульмастиф"

49-й киевский международный фестиваль "Молодость" объявил победителей

"Скифский олень" в национальном конкурсе "Молодости" у фильмов "Схрон" и "Бульмастиф" "Скифский олень" в национальном конкурсе "Молодости" у фильмов "Схрон" и "Бульмастиф"

49-й киевский международный фестиваль "Молодость", который проходит в Киеве с 22 по 30 августа, объявил победителей.

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Международный конкурс

Гран-при

"Особые приметы" Фернанда Валадеса (Мексика, Испания).

 "Твой ход" Мириам Верро (Канада).

 Приз зрительских симпатий

 "Двое" Филиппо Менеґетти (Франция, Люксембург, Бельгия).

 Студенческий конкурс

"Спокойной ночи" Энтони Нти (Бельгия, Гана).

Специальный диплом жюри

Лучший полнометражный дебют: "Совершенно нормальная семья" Malou Reymann (Дания), "Бег детей" Барбара Отт (Германия).

Короткометражный конкурс: "Среди миндальных деревьев" Мари Лефлок (Бельгия), "Праздничный день" Софии Бост (Португалия).

Студенческий конкурс: "Элли" Вивьен Хартманн (Германия), "Душенька" Барбары Рупик (Польша).

Национальный конкурс

 "Схрон" Оксаны Войтенко.

схронКадр из фильма "Схрон"

Специальный диплом жюри

"Бульмастиф" Анастасии Буковской, "Прощай, Света" Насти Канаревой, "Спасите меня, доктор!" Дмитрия Грешко.

молодость

Программа Molodist Teen Screen

"С — это счастье" ("H Is for Happiness") Джон Шиди (Австралия).

Специальный диплом жюри

"Оскар и Лилли: Там, где нас никто не знает", Arash T. Riahi (Австрия) —  за лучшую роль,"Клуб уродливых детей", Ионафан Элберс (Нидерланды) —  за сценарий.

Программа "Солнечный зайчик"

"Суховей" Даниэля Ноласко (Бразилия).

Специальный диплом жюри

"Без обид", Фараз Шариат (Германия), "Линґва франка" Изабель Сандовал (США, Филиппины).

Посмотреть фильмы победители можно сегодня, 30 августа, в кинотеатре "Жовтень" и в Доме кино.

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