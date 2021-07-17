Создан крупнейший онлайн-архив "Харьковской школы фотографии", собравший более 2000 работ

Стартовал онлайн-ресурс "Харьковская школа фотографии от советской цензуры к новой эстетике", созданный в рамках программы Украинского института #UkraineEverywhere.

Он является крупнейшим на сегодня онлайн-архивом Школы. Сайт охватывает весь период ее существования с 1960-х по настоящее время и содержит подборку из более 2000 фотографий, профайлы 28 художников и художественных объединений, исследовательские тексты и фотоистории, выполненные в популярном в соцсетях формате stories.

Работает сайт на английском, украинском и частично французском языках.

Задача программы #UkraineEverywhere, в рамках которой создан ресурс, презентовать визуальную культуры Украины онлайн. Она открывает широкой европейской аудитории весомые достижения украинского искусства и демонстрирует взаимосвязи между украинским и европейским художественными контекстами.

"Харьковская школа фотографии, — знаковое явление украинского искусства, которое обращено ко всему миру, — говорит Александр Виноградов, руководитель направления "Визуальное искусство" Украинского института. — Темы, которые поднимает проект , в частности — переосмысление категорий "красивого" и "общественно приемлемого" .

И роль искусства в выходе из тоталитарного способа мышления, сегодня не менее актуальны, чем 50 лет назад".

Ресурс создан таким образом, чтобы быть интересным как тому, кто впервые знакомится с Харьковской школой фотографии, так и тому, кто хочет углубиться в ее архивы и посмотреть сквозь ее призму на отдельные аспекты социокультурных процессов в Украине последних 60 лет.

Зритель узнает, как в Украине в последние полвека развивалась городская среда, как авторы-нонкорформисты существовали в условиях жесткого контроля советской системы, а за "железным занавесом" все же развивались взаимосвязи с европейскими художественными движениями.

Задумается, как на постсоветском пространстве менялся канон красоты, а вместе с ним — трактовка понятий маскулинности и феминности, почему даже в современной Украине тело является метафорой границ индивидуальности и личности, триггером "общественной морали".

Роль искусства в выходе из тоталитарного способа мышления, сегодня не менее актуальны, чем 50 лет назад.

Знакомство с ресурсом — это погружение в своеобразный фотографический дневник, который иронически документирует и осмысливает различные аспекты (пост)советского бытия и рефлексии на вызовы нынешнего времени: будь то российская оккупация, искусство после #Metoo или переосмысление вопросов телесности, самоидентичности, общественных иерархий .

"Примечательно, что наши партнеры, Украинский институт, не побоялись выбрать для презентации украинской культуры в мире художественное явление, которое использует острый, часто некомфортный украинскому зрителю визуальный язык, поднимает темы сложные, иногда все еще маргинализированные в нашем социокультурном поле", — говорит куратор проекта, фотограф Игорь Манко.

Команда проекта считает символичным то, что ресурс появился в тот же год, когда Украина наконец признала важность наследия художника, которого считают корифеем Харьковской школы, — Бориса Михайлова. В этом году он награжден Шевченковской премией в области визуальных искусств.

Также в прошлом году партнеры проекта — Музей харьковской школы фотографии при поддержке Украинского культурного фонда издали монографию Надежды Бернар-Ковальчук "Харьковская школа фотографии: игра против аппарата". Художественное движение, которое большую часть времени находилось в эстетической оппозиции к государству, наконец получает признание на государственном уровне.

"Невероятно важно то, что государственная институция (Украинский институт) четко демонстрирует, что не ждет от искусства ни сервильности, ни потакания господствующим вкусам, — говорит менеджерка проекта, управляющая партнерка агентства "Bagels & Letters" Иванна Скиба-Якубова.

"Визуальный язык Харьковской школы фотографии резко отличается от того, что обычно толерируется государственными структурами. Неэстетизированная бедность, неприкрытая боль, негламуризованная сексуальность: это то, что "не принято" показывать в школах, на телевидении или государственных праздниках. И тем более не то, что обычно государство хочет "везти на экспорт". #UkraineEverywhere — это еще и Ukraine in different ways, и в этом есть очень большая честность". Иванна Скиба-Якубова

Харьковская школа фотографии — экспериментальное нонкорформистское художественное движение, возникшее в конце 1960-х — начале 1970-х в Харькове. Школа развивает концепцию визуального "удара", которая осмыслялась еще в 1930-х немецкими и советскими мастерами визуального искусства.

Исследовательница Татьяна Павлова называет Харьковскую школу "зеленым авангардом" (в противоположность авангарду 1920-х, "красному")

Она отмечает, что "если проанализировать весь имидж и стиль харьковской школы (известный как "брутальный"), мы четко увидим зеленую линию хиппи, проходящую сквозь нее. Естественность, освобождение от механических стереотипов социальной жизни, характерных для советского общества, были главными лозунгами этого периода".

Другие исследования можно найти в разделе text.txt.

Партнерами проекта являются VASA Project и MOKSOP / Музей Харьковской школы фотографии. Проект имплементируется PR-агентством "Bagels & Letters" и является частью #Ukraine Everywhere — программы Украинского института по презентации визуальной культуры Украины онлайн.