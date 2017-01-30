Стало известно, какими будут официальные логотип и слоган "Евровидения-2017"

30 января 2017, 19:00
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Celebrate Diversity ("Уважайте многообразие") — таким выбран слоган международного песенного конкурса, который пройдет в Киеве в мае. А лого "Евровидения-2017" напоминает традиционное украинское ожерелье

Стало известно, какими будут официальные логотип и слоган Увеличить картинку

Слоганом "Евровидения-2017", что пройдет в Киеве в мае, выбран призыв Celebrate Diversity ("Уважайте многообразие").

Он развивает прошлогоднюю тему, которая звучала как Come Together "(Объединяемся"). Ценности, заложенные в новом призыве, — Celebrate Diversity, — включают важные для "Евровидения": это, с одной стороны, ценности, которые объединяют граждан европейских стран между собой и за пределами ЕС, а с другой стороны, делается акцент, что ценны и те различия, что делают уникальными представителей разных стран.

В основе дизайна нынешнего песенного конкурса, принимать который будет украинская столица в мае этого года, лежит традиционное украинское ожерелье, которое считается оберегом.

лого Евровидения 2017

Логотип создает одновременно ощущение историчности и современности, рассказал о своем впечатлении исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд. А эта тема является ключевой для команды "Евровидения-2017".

Создавали креативную концепцию песенного конкурса два агентства — Republique и Banda, которые объединились после победы на отборочном конкурсе.

В логотипе-"ожерельи" они создали каждый элемент неповторимой формы и с неповторимым узором, что символизирует, что все мы уникальны, а любовь к хорошей музыке — объединяющий момент.

Соучредитель Republique Денис Герасько заметил, что, создавая логотип, ставили задачу вывести образ традиционных для украинской культуры бус на уровень, понятный для молодой аудитории.

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Теги: культура , евровидение , киев

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