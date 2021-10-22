"Стоп-Земля" стал лучшим фильмом и победил в большинстве номинаций премии "Киноколо"

Национальная премия кинокритиков "Киноколо" объявила победителей в восьми номинациях. Церемония награждения открыла "Киевскую неделю критики", показывающую лучшие мировыме арт-хиты. Фестиваль проходит с 21 по 27 октября в кинотеатре "Жовтень".

Ассоциация кинокритиков в этом году почти все призы премии "Киноколо" отдала ленте "Стоп-Земля" Катерины Горностай, оставив ни с чем ее ближайших претендентов — "Носорога" Олега Сенцова и "Карпатских реперов" Мирослава Латыка.

"Стоп-Земля" названа лучшим фильмом, снявшая ленту Катерина Горностай - лучшим режиссером, лучшим сценаристом и "открытием года", а исполнительница главной роли Мария Федорченко - лучшей актрисой. Для нее это дебютная актерская работа.

Только в одной номинации победил другой фильм: лучшим актером назван Виталий Салий за роль в ленте "Я работаю на кладбище". Такое решение Ассоциация кинокритиков приняла после жарких дебатов, сказала ведущая церемонии награждения тележурналист и кинокритик Елена Чиченина. Причиной споров стала информация, которую кинокритики узнали уже после подведения итогов голосования: Салий снялся в российском сериале - детективе "Бухта глубокая" в роли морского офицера. Но в итоге решили премию ему вручить.

"Стоп-Земля": о чем фильм и где его посмотреть?

"Стоп-Земля" — режиссерский дебют в полном метре Екатерины Горностай, который уже был отмечен призами на кинофестивалях.

На Берлинале фильм получил "Хрустального медведя" в конкурсе лент о подростках Generation 14plus.

На Одесском кинофестивале лента стала лауреатом Гран-при (приз зрительских симпатий), получив шквал аплодисментов после показа, выиграла "Злотого Дюка" в главной номинации — Лучший фильм, а также приз получила вся актерская команда ленты, состоящая из актеров-непрофессионалов.

"Фильм о киевской одиннадцатикласснице с её школьными буднями и интимными огорчениями с редкой для отечественного экрана достоверностью воспроизводит манеру общения юных героев, насыщенную обсценной лексикой и неказистым молодёжным жаргоном, при этом отсутствие в повествовании темы буллинга, а также приязненные взаимоотношения учителей и учеников кажутся сознательной идеализацией, попыткой представить школьную утопию, пространство терпимости и дружелюбия.

Бесконфликтность школьного общения помогает авторам сосредоточиться на основной задаче, показать переживания подростка, являющиеся следствием не негативного воздействия со стороны окружающего мира, а трудного, подчас мучительного поиска самоидентификации, попыток освоиться с новыми ощущениями, осознать свои желания и взять их под контроль", — пишет кинокритик Александр Гусев.

Где посмотреть ?

Фильм "Стоп-Земля" выйдет в широкий проект 3 февраля 2022 года.

Сегодня, 22 октября ленту покажут на Киевской неделе кинокритики: утром в 10.00 и вечером в 18.30 в "Жовтне".

Где посмотреть номинантов "Киноколо" - "Носорога" Сенцова и "Королей рэпа" Латыка

Также на фестивале можно будет посмотреть еще два фильма, собравших наибольшее количество номинаций премии "Киноколо".

"Носорога" Олега Сенцова покажут в воскресенье, 24 октября, в 10.00 и в 18.30 в "Жовтне".

История основана на реальных событиях 90-х в Украине. Главный герой по прозвищу Носорог попадает в криминальный мир и начинает с битой и автоматом Калашникова завоевывать свое место под солнцем.

Лента принимала участие к конкурсной программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.

"Короли рэпа" Мирослава Латыка можно увидеть во вторник, 28 октября в 10.00 и 18.30 в "Жовтне".

Украинский мюзикл о сельском парне, мечтающем стать известными рэпером, чтобы покорить сердце юной продавщицы продуктового магазина, и по воле случая попадает в криминальную аферу.

Все три ленты выиграли пинтчинг Держкино и получили госфинансирование на съемки.

Лучший короткометражный фильм — "Папины кросовки"

Лучшим коротким метром кинокритики назвали фильм "Папины кросовки" режиссера Ольги Журбы.

В фильме рассказана история, которая происходит в день отъезда 13-летнего подростка из интерната для детей, лишенных родительской опеки, в приемную американскую семью.

На Одесском кинофестивале фильм получил "Золотого Дюка" как Лучший короткий метр с формулировкой "за емкость высказывания и потрясающую работу режиссера с непрофессиональными актерами", а также его отметила FIPRESCI.

Фильм отобрали в конкурсную программу Pardi di Domani ("Леопарды будущего") фестиваля в Локарно.

Другие номинанты: "Беги, Таня, беги" (режиссер София Полищук), Leopolis Night (режиссер Никон Романченко), "20-11-7.mp4" (режиссер Алина Панасенко).

Лучший документальный фильм - " Этот дождь никогда не закончится"

В номинации "Лучший документальный фильм" победила лента "Этот дождь никогда не закончится" Алины Горловой. Фильм рассказывает о 20-летнем сирийце, который из-за войны покинул свою страну и вместе с родителями приехал в Украину, где столкнулся с другой войной. На крупнейшем в мире фестивале документального кино IDFA картина победила в номинации First Appearance.

Другие номинанты: "Земля Ивана" (режиссер Андрей Лисецкий), "Национальный музей" (режиссер Андрей Загданский), "Розы. Фильм-кабаре" (режиссер Ирэна Стеценко).

Лучший анимационный фильм — "Ненужные вещи"

Премию за лучший анимационный фильм получила картина "Ненужные вещи" режиссера Дмитрия Лисенбарта. Снятая по мотивам рассказа Роберта Шекли "Лавка старинных диковин", лента повествует историю робота по имени Роб. Мировая премьера фильма состоялась на Шанхайском международном кинофестивале, а украинская — на Одесском. Картина является победительницей украинского конкурса Международного фестиваля актуальной анимации и медиаискусства LINOLEUM.

О чем фильм: Может, — в недалеком будущем, — робот завести себе домашнего питомца? Может ли этим питомцем оказаться человек? Могут ли они стать друзьями и что из того получится? Любовь к людям не всегда заканчивается хеппи-эндом.

Другие номинанты: "Глубокая вода" (режиссер Анна Дудко), "Тигр бродит рядом" (режиссер Анастасия Фалилеева), Papier-mâché (режиссер Анастасия Фалилеева).

Новая премия "За достижения"

Премию, которая в этом году была вручена впервые, получил Денис Буданов –кинокритик, который занимается цифровой архивацией национального кинопроцесса — представлением отечественных лент и кинофестивалей в ведущих кинобазах сети, среди которых IMDb, Letterbox и т.д.

Кто выбирает победителей "Киноколо"

— "Киноколо" — ежегодная премия, учрежденная в 2018 году. Сейчас комитет премии насчитывает 45 членов - украинских кинокритиков, которые оценивают фильмы. В 2020 году лучшим фильмом года стала "Атлантида" Валентина Васяновича, в 2019 — "Домой" Наримана Алиева, в 2018 — "Донбасс" Сергея Лозницы.

— Организаторы "Киноколо" — Союз кинокритиков Украины , Ассоциация "Содействие развитию кинематографа в Украине — смотри украинское!" и компания " Артхаус Трафик " при поддержке Держкино.

Что покажут на Киевской неделе кинокритики в "Жовтне"

В этом году в международную программу Киевской недели кинокритики вошли четыре хита из программ фестивалей в Берлине, Каннах, Торонто и Сан-Себастьяне: "Маленькая мама" Селин Сьяммы, "Красная ракета" Шона Бэйкера, лауреат Канн за лучший сценарий "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути и "Уховертка" Люсиль Хадзихалилович при участии Алекса Лоутера, звезды сериала "Конец е****ого мира".

Ретроспективная программа "Ноль за поведение" содержит шесть фильмов о бунте на разных уровнях: "Донни Дарко" Ричарда Келли, "Бунтарь без причины" Николаса Рэя, "Яркий летний день" одного из лидеров тайваньской "новой волны" Эдварда Янга, криминальную драму "Если..." Линдсея Андерсона, отмеченный "Золотым львом" Венецианского кинофестиваля "Без крыши, вне закона" Аньес Варда и австралийскую кинопритчу "Пикник у висячей скалы" Питера Уира.

Программа "Фокус: Украина — Канада" — это шесть столичных премьер современных хитов украинского и канадского кино. Будут показаны канадские картины "Юный детектив" Эвана Моргана, "Черный поток" Николь Дорси и "Надя, Баттерфляй" Паскаля Планте и украинские "Стоп-Земля", "Носорог" и "Короли репа".

Расписание здесь.

Фильмы Киевской недели критики на MEGOGO

На платформе MEGOGO в рамках партнерства запущена подборка фильмов международной программы фестиваля разных лет: "Еще по одной", "Земля кочевников", "Новый порядок", "Ширли", "Маяк", "Дом, который построил Джек" "Мэнди", "Роковой соблазн", "Теснота". Они доступны по ссылке.

Молодёжный канал MEGOGO LIVE готовит специальный выпуск программы "Поясни за саундтрек", где режиссеры, композиторы фильмов, которые номинированы на премию "Киноколо" в этом году, говорят про роль музыки в кино.