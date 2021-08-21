Lifestyle 1 час назад

"Золотой Дюк" Одесского кинофестиваля и приз зрительских симпатий — у "Стоп-Земля"

Необычный 12-й ОМКФ, в конкурсе которого в этом году участвовали только украинские фильмы, завершился. Церемония награждения победителей также была необычна. Она прошла на Потемкинской лестнице, а в дресс-коде приветствовались украинские мотивы

"Золотой Дюк" Одесского кинофестиваля и приз зрительских симпатий — у "Стоп-Земля" "Золотой Дюк" Одесского кинофестиваля и приз зрительских симпатий — у "Стоп-Земля"

12-й Одесский кинофестиваль, который проходил в этом году с 12 августа, сегодня завершился объявлением победителей. Церемония награждения состоялась на Потемкинской лестнице, гостям предлагалось покреативить -  внести в дресс-код этнические элементы. У гостей, среди которых много одесситов, это получилось по-разному.

Фокусировку на украинском кино организаторы фестиваля объяснили юбилейным событием — 30-летием независимости Украины. Но пандемия СOVID-19 тоже внесла свои коррективы в формат ОМКФ — выбор фильмов в международную программу оказался не таким богатым, как в доковидные годы: продюсеры и режиссеры многих фильмов предпочитают попридержать их для крупных фестивалей, а онлайн-формат не вдохновляет большинство творческих команд.

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Так что в этом году все призы ОМКФ достались украинским фильмам и фильмам, сделанным в копродакшне.

В  Национальном конкурсе (полный метр) участвовали шесть фильмов: "Із зав’язаними очима" ("С завязанными глазами") Тараса Дроня, "Королі репу" ("Короли репа") Мирослава Латика, "Простір" ("Простор") Дмитрия Томашпольского, "Стоп-Земля" ("Стоп-Земля") Екатерины Горностай и "Суперник" ("Соперник") Маркуса Ленца и один документальный  -  "Національний музей"("Национальний музей") Андрея Загданского.

В Национальном конкурсе короткометражных фильмов участволо восемь лент. 

Поделителями ОМКФ-2021 стали:

"Золотой Дюк": Лучший фильм (полный метр)

"Стоп-Земля" / "Стоп-Земля"

Режиссер: Екатерина Горностай

Стоп земляКадр из фильма "Стоп-Земля"

Лучшей полнометражной работой жюри признало фильм о подростках "Стоп-Земля" режиссера Катерины Горностай.

Эта история рассказывает о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе в 11 классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься — никогда не знаешь, есть ли что-то в ответ.

"Золотой Дюк": Лучший фильм (Гран-при: приз зритльских симпатий)

"Стоп-Земля" / "Стоп-Земля"

Режиссер: Екатерина Горностай

Обладателя Гран-при выбирают по итогам зрительского голосования. Оценки фильмам зрители выставляют после показа каждого из фильмов-конкурсантов. В этом году мнение зрителей и профессионального жюри сошлись. Зрители тоже присудили свой главный приз фильму Катерины Горностай "Стоп-Земля".

Лучший короткометражный фильм

Приз за Лучший короткий метр с формулировкой "за емкость высказывания и потрясающую работу режиссера с непрофессиональными актерами"  получили "Папины кроссовки", снятые режиссером Ольгой Журбой.

Лучший режиссер

Лучшим был признан молодой режиссер Никон Ромащенко за работу в короткометражке Leopolis Night.

Лучший актер / актриса

Награду за лучшую актерскую работу жюри присудило всей актерской команде, которая состояла из подростков, снявшихся в киноленте режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

Жюри фестиваля отметило специальным дипломом фильм "Соперник" немецкого режиссера Маркуса Ленца.

соперник, маркус ленц, омкфКадр из фильма "Соперник"

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI вручило дипломы короткометражке режиссера Ольги Журба "Папины кроссовки" и полнометражной ленте "С завязанными глазами" режиссера Тараса Дроня.

Также "Золотой Дюк" за вклад в развитие киноискусства получил Терренс Гиллиам — британский кинорежиссер, сценарист, актер, мультипликатор, художник, участник британской комедийной группы "Монти Пайтон". Его первый фильм — короткометражка Storytime вышла в 1968. Его последний фильм "Человек, который убил Дон Кихота" вышел на экраны в 2018 году. А полная фильмография Терренса Гиллиама насчитывает 18 фильмов.

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