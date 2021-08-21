"Золотой Дюк" Одесского кинофестиваля и приз зрительских симпатий — у "Стоп-Земля"

12-й Одесский кинофестиваль, который проходил в этом году с 12 августа, сегодня завершился объявлением победителей. Церемония награждения состоялась на Потемкинской лестнице, гостям предлагалось покреативить - внести в дресс-код этнические элементы. У гостей, среди которых много одесситов, это получилось по-разному.

Фокусировку на украинском кино организаторы фестиваля объяснили юбилейным событием — 30-летием независимости Украины. Но пандемия СOVID-19 тоже внесла свои коррективы в формат ОМКФ — выбор фильмов в международную программу оказался не таким богатым, как в доковидные годы: продюсеры и режиссеры многих фильмов предпочитают попридержать их для крупных фестивалей, а онлайн-формат не вдохновляет большинство творческих команд.

Так что в этом году все призы ОМКФ достались украинским фильмам и фильмам, сделанным в копродакшне.

В Национальном конкурсе (полный метр) участвовали шесть фильмов: "Із зав’язаними очима" ("С завязанными глазами") Тараса Дроня, "Королі репу" ("Короли репа") Мирослава Латика, "Простір" ("Простор") Дмитрия Томашпольского, "Стоп-Земля" ("Стоп-Земля") Екатерины Горностай и "Суперник" ("Соперник") Маркуса Ленца и один документальный - "Національний музей"("Национальний музей") Андрея Загданского.

В Национальном конкурсе короткометражных фильмов участволо восемь лент.

Поделителями ОМКФ-2021 стали:

"Золотой Дюк": Лучший фильм (полный метр)

"Стоп-Земля" / "Стоп-Земля"

Режиссер: Екатерина Горностай

Лучшей полнометражной работой жюри признало фильм о подростках "Стоп-Земля" режиссера Катерины Горностай.

Эта история рассказывает о 16-летней Маше, которая учится в обычной киевской школе в 11 классе. Не чувствовать себя странно и отстраненно в коллективе ей помогают близкие друзья Яна и Сеня, по-своему переживая напряженную школьную обыденность. Кроме будущих экзаменов, выйти из зоны комфорта Машу заставляет влюбленность в одноклассника Сашу. Она понимает, если не решишься — никогда не знаешь, есть ли что-то в ответ.

"Золотой Дюк": Лучший фильм (Гран-при: приз зритльских симпатий)

"Стоп-Земля" / "Стоп-Земля"

Режиссер: Екатерина Горностай

Обладателя Гран-при выбирают по итогам зрительского голосования. Оценки фильмам зрители выставляют после показа каждого из фильмов-конкурсантов. В этом году мнение зрителей и профессионального жюри сошлись. Зрители тоже присудили свой главный приз фильму Катерины Горностай "Стоп-Земля".

Лучший короткометражный фильм

Приз за Лучший короткий метр с формулировкой "за емкость высказывания и потрясающую работу режиссера с непрофессиональными актерами" получили "Папины кроссовки", снятые режиссером Ольгой Журбой.

Лучший режиссер

Лучшим был признан молодой режиссер Никон Ромащенко за работу в короткометражке Leopolis Night.

Лучший актер / актриса

Награду за лучшую актерскую работу жюри присудило всей актерской команде, которая состояла из подростков, снявшихся в киноленте режиссера Екатерины Горностай "Стоп-Земля".

Жюри фестиваля отметило специальным дипломом фильм "Соперник" немецкого режиссера Маркуса Ленца.

Жюри Международной федерации кинопрессы FIPRESCI вручило дипломы короткометражке режиссера Ольги Журба "Папины кроссовки" и полнометражной ленте "С завязанными глазами" режиссера Тараса Дроня.

Также "Золотой Дюк" за вклад в развитие киноискусства получил Терренс Гиллиам — британский кинорежиссер, сценарист, актер, мультипликатор, художник, участник британской комедийной группы "Монти Пайтон". Его первый фильм — короткометражка Storytime вышла в 1968. Его последний фильм "Человек, который убил Дон Кихота" вышел на экраны в 2018 году. А полная фильмография Терренса Гиллиама насчитывает 18 фильмов.