Бесплатные бизнес-курсы от Гарварда и Института лидерства запустил Prometheus

Prometheus запускает серию перевода лучших мировых онлайн-курсов на украинском языке. Проект реализуется при поддержке отдела прессы, образования и культуры Посольства США в Украине

Все желающие смогут бесплатно научиться программированию, предпринимательству, узнать о карьерном росте, а также о том, как создавать успешные стартапы. Слушателей ожидают переведенные на украинский язык видеолекции и задания.

Прослушавшие курс получают сертификат. Сейчас открыта регистрация на первые четыре курса.

"Веб программирование с Python и JavaScript CS50"

Продолжение легендарного курса "CS50 Основы программирования" Гарвардского университета, который считается одним из лучших курсов изучения программирования в мире. Регистрация по ссылке.

"Школа стартапов" от бизнес-акселератора "Y Combinator"

Стоимость компаний-выпускников "Y Combinator", среди которых "Airbnb", "Dropbox" и "Stripe", составляет около $300 000 000 000.

А одним из гостевых лекторов курса является Марк Цукерберг.

На курсе научат создавать успешные стартапы с нуля — от поиска идеи и финансирования до реализации и налаживания постоянных бизнес-процессов.

Регистрация по ссылке.

"Думай иначе: Сломай препятствия на пути к обучению и открой свой скрытый потенциал"

Это курс от Барбарі Окли, професссора Paul R. MacPherson Institute for Leadership, Innovation and Excellence, McMaster University, соавтора популярного курса онлайн-курса "Учимся учиться", автора книги "Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential" и Терренса Седжновски, профессора Salk Institute for Biological Studies.

На курсе разбирают, как строить успешную карьеру, как получать максимум от онлайн-обучения, где искать наставников и как правильно с ними работать.

Регистрация по ссылке.

"Предпринимательство 101: кто ваш клиент?"

Авторами этого курса являются преподаватели Массачусетского технологического института Эрдин Бешимов и Билл Аулет. Слушатели курса развивают один из самых важных навыков для предпринимателей — умение определять своего клиента: их научат, как провести интервью с потенциальными клиентами, как правильно выбирать рынок для вашего товара или услуги и многому другому.

Регистрация по ссылке.