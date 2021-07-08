Образование и карьера 1 час назад

Бесплатные бизнес-курсы от Гарварда и Института лидерства запустил Prometheus

На образовательной платформе Prometheus стартовал проект бесплатных онлайн-курсов, популярных в мире. Видеолекции переведены на украинский язык. На них учат создавать успешные стартапы, определять свою аудиторию. веб-программированию

Бесплатные бизнес-курсы от Гарварда и Института лидерства запустил Prometheus Бесплатные бизнес-курсы от Гарварда и Института лидерства запустил Prometheus

Prometheus запускает серию перевода лучших мировых онлайн-курсов на украинском языке. Проект реализуется при поддержке отдела прессы, образования и культуры Посольства США в Украине

Все желающие смогут бесплатно научиться программированию, предпринимательству, узнать о карьерном росте, а также о том, как создавать успешные стартапы.  Слушателей ожидают переведенные на украинский язык видеолекции и задания.

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Прослушавшие курс получают сертификат. Сейчас открыта регистрация на первые четыре курса. 

 "Веб программирование с Python и JavaScript CS50"

веб-программирование

Продолжение легендарного курса "CS50 Основы программирования" Гарвардского университета, который считается одним из лучших курсов изучения программирования в мире.  Регистрация по ссылке.

"Школа стартапов" от бизнес-акселератора "Y Combinator"

Стоимость компаний-выпускников "Y Combinator", среди которых "Airbnb", "Dropbox" и "Stripe", составляет около $300 000 000 000.

А одним из гостевых лекторов курса является Марк Цукерберг.

На курсе научат  создавать успешные стартапы с нуля — от поиска идеи и финансирования до реализации и налаживания постоянных бизнес-процессов.

Регистрация по ссылке.

стартапы

"Думай иначе: Сломай препятствия на пути к обучению и открой свой скрытый потенциал"

Это курс от Барбарі Окли, професссора Paul R. MacPherson Institute for Leadership, Innovation and Excellence, McMaster University, соавтора популярного курса онлайн-курса  "Учимся учиться", автора книги "Mindshift: Break Through Obstacles to Learning and Discover Your Hidden Potential" и Терренса Седжновски, профессора Salk Institute for Biological Studies. 

карьера

На курсе разбирают, как строить успешную карьеру, как получать максимум от онлайн-обучения, где искать наставников и как правильно с ними работать.

Регистрация по ссылке.

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"Предпринимательство 101: кто ваш клиент?"

предпринимательство

Авторами этого курса являются преподаватели Массачусетского технологического института Эрдин Бешимов и Билл Аулет. Слушатели курса развивают один из самых важных навыков для предпринимателей — умение определять своего клиента: их научат, как провести интервью с потенциальными клиентами, как правильно выбирать рынок для вашего товара или услуги и многому другому.

Регистрация по ссылке.

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