Образование и карьера 50 минут назад

Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival

У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу

Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival

Нові часи вимагають від бізнесу адаптивності, швидкості та сміливості. Не зволікайте побудуйте антикризову стратегію зростання  під менторством 70+ провідних бізнес-фахівців. Долучайтеся до головного фестивалю бізнес-досвіду GET Business Festival 14 липня.

У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000  представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу. 

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Серед спікерів:

  • виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук,
  • засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький,
  • керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко,
  • фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець,
  • СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе,
  • президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне,
  • директор з продажу та абонентського обслуговування "Vodafone Україна" Євген Булах,
  • голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків,
  • засновниця izibank Анна Тігіпко,
  • Голова Правління СК "Альфа Страхування" Ірина Гевель.

Учасники дізнаються:

  • Як змінився рельєф фандрейзингу для бізнесу, та які ТОП-5 напрямів для фандрейзингу у 2021-2022 роках;
  • Які управлінські рішення прискорюють вихід МСБ на новий рівень;
  • Головні трансформації функцій HR, які потрібно взяти до уваги, аби побудувати ефективну роботу команди;
  • Гайд з виживання: що робити бізнесам, які не можуть перейти в онлайн;
  • Як взяти максимум ефективності з сучасних інструментів реклами та просування бренду: нативної реклами, експертного маркетингу та сторітелінгу.

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 Зареєструватися: https://get.delo.ua/  

Окрім насиченого практичного контенту на вас чекають: особисті зустрічі з підприємцями, за успіхами яких стежить уся бізнес-спільнота, бізнес-консультації експертів, максимальна концентрація амбіційної та активної аудиторії, відверта розмова з бізнесом та регулятором.

Генеральний партнер GET Business Festival — ДТЕК.

Головні партнери Vodafone Ukraine та "Нова пошта".

Технологічний партнер — FAVBET.

HR-партнер — Robota.

Приймаючий партнер — Pochayna Event Hall.

Чайний партнер May Ukraine.

Партнер Бізнес-потоку — OLX.

Партнер — SHABO.

 

Реєструйтеся на GET Business Festival, аби долучитися до ефективного діалогу між бізнесом та владою, знайти нових партнерів та отримати цінний досвід 70+ бізнес-фахівців для покращення показників вашого бізнесу. 

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