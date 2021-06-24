Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival

Нові часи вимагають від бізнесу адаптивності, швидкості та сміливості. Не зволікайте — побудуйте антикризову стратегію зростання під менторством 70+ провідних бізнес-фахівців. Долучайтеся до головного фестивалю бізнес-досвіду GET Business Festival 14 липня.

У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу.

Серед спікерів:

виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук,

засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький,

керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко,

фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець,

СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе,

президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне,

директор з продажу та абонентського обслуговування "Vodafone Україна" Євген Булах,

голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків,

засновниця izibank Анна Тігіпко,

Голова Правління СК "Альфа Страхування" Ірина Гевель.

Учасники дізнаються:

Як змінився рельєф фандрейзингу для бізнесу, та які ТОП-5 напрямів для фандрейзингу у 2021-2022 роках;

Які управлінські рішення прискорюють вихід МСБ на новий рівень;

Головні трансформації функцій HR, які потрібно взяти до уваги, аби побудувати ефективну роботу команди;

Гайд з виживання: що робити бізнесам, які не можуть перейти в онлайн;

Як взяти максимум ефективності з сучасних інструментів реклами та просування бренду: нативної реклами, експертного маркетингу та сторітелінгу.

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Зареєструватися: https://get.delo.ua/

Окрім насиченого практичного контенту на вас чекають: особисті зустрічі з підприємцями, за успіхами яких стежить уся бізнес-спільнота, бізнес-консультації експертів, максимальна концентрація амбіційної та активної аудиторії, відверта розмова з бізнесом та регулятором.

Генеральний партнер GET Business Festival — ДТЕК.

Головні партнери — Vodafone Ukraine та "Нова пошта".

Технологічний партнер — FAVBET.

HR-партнер — Robota.

Приймаючий партнер — Pochayna Event Hall.

Чайний партнер — May Ukraine.

Партнер Бізнес-потоку — OLX.

Партнер — SHABO.

Реєструйтеся на GET Business Festival, аби долучитися до ефективного діалогу між бізнесом та владою, знайти нових партнерів та отримати цінний досвід 70+ бізнес-фахівців для покращення показників вашого бізнесу.