Ефективність та трансформація. Навчайтеся бізнесу у практиків на GET Business Festival

Нові часи вимагають від бізнесу адаптивності, швидкості та сміливості. Не зволікайте — побудуйте антикризову стратегію зростання під менторством 70+ провідних бізнес-фахівців. Долучайтеся до головного фестивалю бізнес-досвіду GET Business Festival 14 липня.
У Pochayna Event Hall зберуться понад 70 провідних бізнес-практиків та 3000 представників підприємницької спільноти, аби разом сформувати стратегію, що відповідає викликам нового часу.
Серед спікерів:
- виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук,
- засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький,
- керівник департаменту клієнтського сервісу OLX в Україні та Центральній Азії Ігор Сироватко,
- фронтмен гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ Сергій Танчинець,
- СЕО компанії SHABO Гіоргі Іукурідзе,
- президент авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" Євгеній Дихне,
- директор з продажу та абонентського обслуговування "Vodafone Україна" Євген Булах,
- голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків,
- засновниця izibank Анна Тігіпко,
- Голова Правління СК "Альфа Страхування" Ірина Гевель.
Учасники дізнаються:
- Як змінився рельєф фандрейзингу для бізнесу, та які ТОП-5 напрямів для фандрейзингу у 2021-2022 роках;
- Які управлінські рішення прискорюють вихід МСБ на новий рівень;
- Головні трансформації функцій HR, які потрібно взяти до уваги, аби побудувати ефективну роботу команди;
- Гайд з виживання: що робити бізнесам, які не можуть перейти в онлайн;
- Як взяти максимум ефективності з сучасних інструментів реклами та просування бренду: нативної реклами, експертного маркетингу та сторітелінгу.
Зареєструватися: https://get.delo.ua/
Окрім насиченого практичного контенту на вас чекають: особисті зустрічі з підприємцями, за успіхами яких стежить уся бізнес-спільнота, бізнес-консультації експертів, максимальна концентрація амбіційної та активної аудиторії, відверта розмова з бізнесом та регулятором.
Генеральний партнер GET Business Festival — ДТЕК.
Головні партнери — Vodafone Ukraine та "Нова пошта".
Технологічний партнер — FAVBET.
HR-партнер — Robota.
Приймаючий партнер — Pochayna Event Hall.
Чайний партнер — May Ukraine.
Партнер Бізнес-потоку — OLX.
Партнер — SHABO.
Реєструйтеся на GET Business Festival, аби долучитися до ефективного діалогу між бізнесом та владою, знайти нових партнерів та отримати цінний досвід 70+ бізнес-фахівців для покращення показників вашого бізнесу.