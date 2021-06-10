Бизнес 1 час назад

GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку, после чего редакция и читатели Delo.ua отберут 10 финалистов проекта — они и будут соревноваться за денежный приз 14 июля на GET Business Festival

GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

Большой фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, который пройдет 14 июля в Киеве, в Почайна ивент холле, проводит конкурс среди предпринимателей и разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса. Об этом сообщают организаторы фестиваля — бизнес/медиа бюро ekonomika+. 

Ежегодно GET Business Festival объединяет тысячи представителей малого и среднего бизнеса для обмена опытом, партнерства и совместного поиска решений на актуальные вызовы. Но GET Business Festival в 2021 году будет особенным!

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"Во времена изменений бизнес особенно нуждается в поддержке. Мы это понимаем, поэтому решили в этом году поощрить перспективные проекты, не только сосредоточив на одной площадке 70 бизнес-практиков, но и предоставить возможность малым предпринимателям выиграть 100 000 гривен на развитие собственного дела", — говорится в анонсе. 

Участие в конкурсе за призовой фонд могут принять все желающие представители малого бизнеса с действующим проектом.

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Как принять участие в конкурсе?

Необходимо подать заявку. Желающие побороться за денежный приз должны заполнить анкету участника с 10 до 25 июня включительно, рассказав о своем бизнесе редакции издания delo.ua. Именно она будет выбирать участников конкурса по следующим критериям:

- актуальность, оригинальность и уникальность идеи;
- успех и достижения проекта на данном этапе развития;
- обоснованность необходимости в финансировании;
- серьезность проекта (официальная регистрация).

Отобранные участники конкурса начнут соревноваться за выход в финал 26 июня, когда начнется онлайн-голосование за лучшие проекты на сайте delo.ua. 5 июля будут определены 10 финалистов конкурса по следующей формуле: 50% оценки — результаты голосования на сайте, 50% — решение редакции.

Защита проекта и определение победителя

10 предпринимателей-финалистов представят свой проект на сцене GET Business Festival 14 июля 2021 года. До этого им будет дана неделя для подготовки 30-секундного рекламного видеоролика их команды и проекта, цель которого — показать, как команда умеет себя "продавать", жюри и зрителям.

Для презентации своего проекта каждому финалисту выделяется 30 секунд для демонстрации рекламного ролика и 1 минута для ответов на вопросы жюри. После презентации финалистов жюри конкурса (50% оценки) и участники фестиваля (50% оценки), которые смогут отдать свой голос за один из проектов с помощью telegram-bot фестиваля, определят победителя конкурса, который на сцене фестиваля получит сертификат на получение призового фонда в 100 тысяч грн.

Объявление победителя станет прекрасным завершением GET Business Festival, который таким образом внесет свою лепту в развитие малого предпринимательства в Украине.

У тебя есть собственное дело и тебе нужны деньги на ее развитие? Скорее заполняй анкету и получи 100 000 гривен от GET Business Festival! И приходи на сам фестиваль, чтобы наладить полезные связи с коллегами, перенять опыт успешных предпринимателей и узнать у них, как правильно строить команду, как эффективно рекламировать свой продукт, как достичь стабильного роста бизнеса и увеличить в разы продажи. Регистрация по ссылке.

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