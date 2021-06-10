GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

Большой фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival, который пройдет 14 июля в Киеве, в Почайна ивент холле, проводит конкурс среди предпринимателей и разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса. Об этом сообщают организаторы фестиваля — бизнес/медиа бюро ekonomika+.

Ежегодно GET Business Festival объединяет тысячи представителей малого и среднего бизнеса для обмена опытом, партнерства и совместного поиска решений на актуальные вызовы. Но GET Business Festival в 2021 году будет особенным!

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"Во времена изменений бизнес особенно нуждается в поддержке. Мы это понимаем, поэтому решили в этом году поощрить перспективные проекты, не только сосредоточив на одной площадке 70 бизнес-практиков, но и предоставить возможность малым предпринимателям выиграть 100 000 гривен на развитие собственного дела", — говорится в анонсе.

Участие в конкурсе за призовой фонд могут принять все желающие представители малого бизнеса с действующим проектом.

Как принять участие в конкурсе?

Необходимо подать заявку. Желающие побороться за денежный приз должны заполнить анкету участника с 10 до 25 июня включительно, рассказав о своем бизнесе редакции издания delo.ua. Именно она будет выбирать участников конкурса по следующим критериям:

- актуальность, оригинальность и уникальность идеи;

- успех и достижения проекта на данном этапе развития;

- обоснованность необходимости в финансировании;

- серьезность проекта (официальная регистрация).

Отобранные участники конкурса начнут соревноваться за выход в финал 26 июня, когда начнется онлайн-голосование за лучшие проекты на сайте delo.ua. 5 июля будут определены 10 финалистов конкурса по следующей формуле: 50% оценки — результаты голосования на сайте, 50% — решение редакции.

Защита проекта и определение победителя

10 предпринимателей-финалистов представят свой проект на сцене GET Business Festival 14 июля 2021 года. До этого им будет дана неделя для подготовки 30-секундного рекламного видеоролика их команды и проекта, цель которого — показать, как команда умеет себя "продавать", жюри и зрителям.

Для презентации своего проекта каждому финалисту выделяется 30 секунд для демонстрации рекламного ролика и 1 минута для ответов на вопросы жюри. После презентации финалистов жюри конкурса (50% оценки) и участники фестиваля (50% оценки), которые смогут отдать свой голос за один из проектов с помощью telegram-bot фестиваля, определят победителя конкурса, который на сцене фестиваля получит сертификат на получение призового фонда в 100 тысяч грн.

Объявление победителя станет прекрасным завершением GET Business Festival, который таким образом внесет свою лепту в развитие малого предпринимательства в Украине.

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