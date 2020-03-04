В Украине упростили условия для открытия частных детских садов

Кабинет министров Украины упростил условия для открытия и лицензирования детских садов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Цель правительства — расширить сеть учреждений дошкольного образования. Мы предоставляем возможность физическим лицам-предпринимателям, которые самостоятельно проводят образовательную деятельность — легализоваться, как официальные учреждения. Это упрощает процедуру открытия садов, что расширит их сеть и повысит доступ к дошкольному образованию для детей по всей стране", — прокомментировал данное решение премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, увеличение количества частных детсадов позволит выйти из тени так называемым развивающим кружкам, которые в действительности являются полноценными детсадами, но не могут легализоваться через бюрократизированные процессы.

"Изменится подход к обязательным требованиям, таким как наличие пищеблоков, прачечных и медицинского персонала. Для таких работ частные детсады смогут привлекать другие компании, которые официально имеют право предоставлять соответствующие услуги. Больше не будет обязательного требования, когда работниками детсадов могут быть только те, кто имеет педагогическое образование. Это расширит возможности трудоустройства для лиц, решивших изменить свое призвание. Однако в отношении сотрудников будут оставаться стандартные требования, которые позволяют работать с детьми. А именно физическое и психическое здоровье, высокие моральные качества", — сообщил Гончарук.

Отметим, что сейчас в Украине работает почти 15 000 учреждений дошкольного образования. Среди них 201 — частных, 29 государственных и 14 600 — коммунальных учреждений.