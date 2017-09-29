В здании "Театра на Подоле" разрешили ставить спектакли

Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины (ГАСИ) приняла в эксплуатацию скандальное здание Театра на Подоле. Это значит, что в нем можно ставить спектакли, сообщает пресс-служба инспекции. Подключены все необходимые коммуникации и работает система сигнализации.

27 сентября в ГАСИ пришел положительный вывод Украинской государственной строительной экспертизы по этому зданию. Как известно, 21 сентября Украинская государственная строительная экспертиза предоставила позитивное заключение по проектной документации реконструкции здания Театра на Подоле.

"По результатам рассмотрения проектной документации установлено, что указанная документация разработана согласно исходным данным по проектированию при соблюдении требований по прочности, надежности и долговечности проекта строительства, его эксплуатационной безопасности и инженерного обеспечения, в том числе по соблюдению нормативов по созданию беспрепятственной жизненной среды для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения, санитарного и эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, техногенной безопасности и энергосбережения", — говорится в решении ведомства.

В пресс-службе Roshen заявили, что позитивное заключение "Укргосбудэкспертизы" означает, что никаких нарушений не было.

Напомним, 29 ноября 2016 года состоялась публичная презентация отреставрированного фасада здания Киевского драматического театра на Подоле. Компания "Рошен" выделила на строительство 165 млн грн.

В день открытия нового здания на сайте Киевсовета появилась петиция с призывом снести новый фасад Театра на Подоле и вернуть зданию исторический вид. Но по сути возвращать было нечего — до начала реконструкции там имелась коробка без начинки внутри Она простояла в таком виде более 20 лет, с тех пор как город в 1987 году решил заняться реконструкцией театра. Но закончилось все почищенной площадкой и построенными стенами коробки здания театра на 120 мест.

Рабочая группа при КГГА, занимающаяся урегулированием ситуации вокруг нового фасада здания Театра на Подоле, весной заявляла, что планируется провести две экспертизы здания: градостроительный анализ — то есть что можно было бы построить на указанном земельном участке, и экспертиза проектных решений.

Из-за конфликта вокруг здания Театр на Подоле не смог принять зарубежную театральную программу юбилейного ГогольFest. Городские чиновники испугались угроз общественников начать жечь шины перед мэрией, если это произойдет.