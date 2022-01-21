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Бухгалтерія онлайн або як організувати бухгалтерський облік, не виходячи з дому
Додаток для бухгалтерського обліку працює на віддаленому сервері в інтернеті. Користувачі взаємодіють з ним за допомогою веб-інтерфейсу, що відображається в браузері.
Раніше робота в офісі за комп’ютером була єдиною можливістю для бухгалтера вести облік на підприємстві. Первинна інформація вводилася вручну, а база даних зберігалася або на персональному ПК, або на сервері компанії. Однак нині велика кількість спеціалістів працює віддалено. Тому офлайн програми для ведення бухгалтерії їм не підходять, а клієнт-серверні занадто складні у використанні.
Розв'язанням цього питання буде використання бухгалтерії онлайн. Яскравим прикладом такого рішення є популярна в Україні програма для бухгалтерії Діловод. На її прикладі й розглянемо головні можливості та переваги такої платформи.
Що таке онлайн-бухгалтерія
Додаток для бухгалтерського обліку працює на віддаленому сервері в інтернеті. Користувачі взаємодіють з ним за допомогою веб-інтерфейсу, що відображається в браузері.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Бухгалтер отримує такі переваги:
- Спеціаліст може вести облік, складати та подавати звітність в одній програмі без використання додаткових утиліт;
- Для початку роботи достатньо завантажити дані з електронних таблиць та не замовляти послуги інтеграторів;
- Сервіс завжди відповідає стандартам бухгалтерського обліку, тому що оновлення відбувається в автоматичному режимі;
- Можна організувати доступ для віддалених співробітників без встановлення окремого клієнта на їх комп’ютер;
- Резервування даних та їх відновлення відбувається автоматично;
- З сервісом можуть працювати одразу декілька співробітників.
Розробник сервісу надає безоплатну технічну підтримку та консультації з використання платформи.
Можливості сервісу з ведення бухгалтерського обліку
Онлайн-бухгалтерія має такі функції:
- Ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності;
- Облік готівки та обігу грошей на безготівкових рахунках;
- Облік операцій з придбання та продажу товарів;
- Ведення складу;
- Облік взаємовідносин з клієнтами у вбудованій СRM;
- Реєстрація операцій з продажу за допомогою програмного РРО;
- Кадровий облік та нарахування заробітної плати.
Використовувати сервіс може не тільки бухгалтер, а й інші співробітники та керівник. Перші вносять первинні дані для обліку, а директор може контролювати діяльність компанії та отримувати актуальну інформацію за допомогою спеціальної звітності. Права доступу встановлюються індивідуально.
Кому підходить бухгалтерія онлайн
Хмарна автоматизація обліку підходить таким категоріям спеціалістів:
- Бухгалтерам, які працюють в компанії віддалено та ведуть облік зі свого дому;
- Підприємцям, які пропонують послуги ведення бухгалтерії різним замовникам;
- Аутсорсинговим компаніям, що ведуть облік для своїх клієнтів за умовами договору;
- Будь-яким іншим бухгалтерам, яким потрібні переваги хмарного сервісу.
- Звичайним підприємцям, що не мають знань бухгалтерського обліку.
Як використовувати сервіс Діловод
Для використання платформи Dilovod потрібно лише зареєструватися на сайті. Усі функції сервісу доступні безкоштовно протягом 7 днів. Після цього потрібно обрати тарифний пакет та сплатити його. Вартість залежить від обраного об’єму послуг.