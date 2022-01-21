Бухгалтерія онлайн або як організувати бухгалтерський облік, не виходячи з дому

Додаток для бухгалтерського обліку працює на віддаленому сервері в інтернеті. Користувачі взаємодіють з ним за допомогою веб-інтерфейсу, що відображається в браузері.

Раніше робота в офісі за комп’ютером була єдиною можливістю для бухгалтера вести облік на підприємстві. Первинна інформація вводилася вручну, а база даних зберігалася або на персональному ПК, або на сервері компанії. Однак нині велика кількість спеціалістів працює віддалено. Тому офлайн програми для ведення бухгалтерії їм не підходять, а клієнт-серверні занадто складні у використанні.

Розв'язанням цього питання буде використання бухгалтерії онлайн. Яскравим прикладом такого рішення є популярна в Україні програма для бухгалтерії Діловод. На її прикладі й розглянемо головні можливості та переваги такої платформи.

Що таке онлайн-бухгалтерія

Додаток для бухгалтерського обліку працює на віддаленому сервері в інтернеті. Користувачі взаємодіють з ним за допомогою веб-інтерфейсу, що відображається в браузері.

Бухгалтер отримує такі переваги:

Спеціаліст може вести облік, складати та подавати звітність в одній програмі без використання додаткових утиліт;

Для початку роботи достатньо завантажити дані з електронних таблиць та не замовляти послуги інтеграторів;

Сервіс завжди відповідає стандартам бухгалтерського обліку, тому що оновлення відбувається в автоматичному режимі;

Можна організувати доступ для віддалених співробітників без встановлення окремого клієнта на їх комп’ютер;

Резервування даних та їх відновлення відбувається автоматично;

З сервісом можуть працювати одразу декілька співробітників.

Розробник сервісу надає безоплатну технічну підтримку та консультації з використання платформи.

Можливості сервісу з ведення бухгалтерського обліку

Онлайн-бухгалтерія має такі функції:

Ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності;

Облік готівки та обігу грошей на безготівкових рахунках;

Облік операцій з придбання та продажу товарів;

Ведення складу;

Облік взаємовідносин з клієнтами у вбудованій СRM;

Реєстрація операцій з продажу за допомогою програмного РРО;

Кадровий облік та нарахування заробітної плати.

Використовувати сервіс може не тільки бухгалтер, а й інші співробітники та керівник. Перші вносять первинні дані для обліку, а директор може контролювати діяльність компанії та отримувати актуальну інформацію за допомогою спеціальної звітності. Права доступу встановлюються індивідуально.

Кому підходить бухгалтерія онлайн

Хмарна автоматизація обліку підходить таким категоріям спеціалістів:

Бухгалтерам, які працюють в компанії віддалено та ведуть облік зі свого дому;

Підприємцям, які пропонують послуги ведення бухгалтерії різним замовникам;

Аутсорсинговим компаніям, що ведуть облік для своїх клієнтів за умовами договору;

Будь-яким іншим бухгалтерам, яким потрібні переваги хмарного сервісу.

Звичайним підприємцям, що не мають знань бухгалтерського обліку.

Як використовувати сервіс Діловод

Для використання платформи Dilovod потрібно лише зареєструватися на сайті. Усі функції сервісу доступні безкоштовно протягом 7 днів. Після цього потрібно обрати тарифний пакет та сплатити його. Вартість залежить від обраного об’єму послуг.