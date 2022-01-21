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Бухгалтерія онлайн або як організувати бухгалтерський облік, не виходячи з дому

Бухгалтерія онлайн або як організувати бухгалтерський облік, не виходячи з дому

Додаток для бухгалтерського обліку працює на віддаленому сервері в інтернеті. Користувачі взаємодіють з ним за допомогою веб-інтерфейсу, що відображається в браузері. 

Раніше робота в офісі за комп’ютером була єдиною можливістю для бухгалтера вести облік на підприємстві. Первинна інформація вводилася вручну, а база даних зберігалася або на персональному ПК, або на сервері компанії. Однак нині велика кількість спеціалістів працює віддалено. Тому офлайн програми для ведення бухгалтерії їм не підходять, а клієнт-серверні занадто складні у використанні. 

Розв'язанням цього питання буде використання бухгалтерії онлайн. Яскравим прикладом такого рішення є популярна в Україні програма для бухгалтерії Діловод. На її прикладі й розглянемо головні можливості та переваги такої платформи.

Що таке онлайн-бухгалтерія

Додаток для бухгалтерського обліку працює на віддаленому сервері в інтернеті. Користувачі взаємодіють з ним за допомогою веб-інтерфейсу, що відображається в браузері. 

Бухгалтер отримує такі переваги:

  • Спеціаліст може вести облік, складати та подавати звітність в одній програмі без використання додаткових утиліт;
  • Для початку роботи достатньо завантажити дані з електронних таблиць та не замовляти послуги інтеграторів;
  • Сервіс завжди відповідає стандартам бухгалтерського обліку, тому що оновлення відбувається в автоматичному режимі;
  • Можна організувати доступ для віддалених співробітників без встановлення окремого клієнта на їх комп’ютер;
  • Резервування даних та їх відновлення відбувається автоматично;
  • З сервісом можуть працювати одразу декілька співробітників.

Розробник сервісу надає безоплатну технічну підтримку та консультації з використання платформи. 

Можливості сервісу з ведення бухгалтерського обліку

Онлайн-бухгалтерія має такі функції:

  • Ведення бухгалтерського обліку та складання податкової звітності;
  • Облік готівки та обігу грошей на безготівкових рахунках;
  • Облік операцій з придбання та продажу товарів;
  • Ведення складу;
  • Облік взаємовідносин з клієнтами у вбудованій СRM;
  • Реєстрація операцій з продажу за допомогою програмного РРО;
  • Кадровий облік та нарахування заробітної плати. 

Використовувати сервіс може не тільки бухгалтер, а й інші співробітники та керівник. Перші вносять первинні дані для обліку, а директор може контролювати діяльність компанії та отримувати актуальну інформацію за допомогою спеціальної звітності. Права доступу встановлюються індивідуально. 

Фото 2 — Бухгалтерія онлайн або як організувати бухгалтерський облік, не виходячи з дому

Кому підходить бухгалтерія онлайн

Хмарна автоматизація обліку підходить таким категоріям спеціалістів:

  • Бухгалтерам, які працюють в компанії віддалено та ведуть облік зі свого дому;
  • Підприємцям, які пропонують послуги ведення бухгалтерії різним замовникам;
  • Аутсорсинговим компаніям, що ведуть облік для своїх клієнтів за умовами договору;
  • Будь-яким іншим бухгалтерам, яким потрібні переваги хмарного сервісу.
  • Звичайним підприємцям, що не мають знань бухгалтерського обліку.

Як використовувати сервіс Діловод

Для використання платформи Dilovod потрібно лише зареєструватися на сайті. Усі функції сервісу доступні безкоштовно протягом 7 днів. Після цього потрібно обрати тарифний пакет та сплатити його. Вартість залежить від обраного об’єму послуг. 