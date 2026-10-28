Гальмівні колодки: різновиди, підбір і умови експлуатації

Щоб зрозуміти, які тормозні колодки кращі для конкретного авто та стилю водіння, важливо розуміти принцип їхньої роботи та будову. Обертальний момент колеса гаситься за рахунок тертя фрикційної накладки, закріпленої на металевій опорній пластині, об диск або барабан. Точний склад фрикційного матеріалу визначає не лише ефективність сповільнення, але й акустичний комфорт, термостійкість та загальний ресурс всієї гальмівної системи.

Різновиди за конструкцією та матеріалом

Дискові колодки встановлюють у супорті, де гідравлічний тиск притискає їх до обох сторін диска. Відкрите розташування забезпечує повітряне охолодження. Під час гальмування маса авто переноситься вперед, тому передня вісь отримує більшу частку гальмівного зусилля порівняно із задньою. Барабанні колодки працюють всередині закритого барабана. Такі механізми встановлюють на задню вісь частини легкових авто чи комерційний транспорт.

Обираючи гальмівні колодки, варто зважати на матеріал фрикційного шару — саме він визначає рівень шуму, кількість пилу, ефективність гальмування та ціну:

органічні — суміші смол, волокон та наповнювачів для спокійного режиму експлуатації з м'яким гальмуванням;

напівметалеві — склади з часткою металевих компонентів приблизно 30–65%, які ефективніше відводять тепло;

керамічні — суміші на основі керамічних волокон з меншим утворенням пилу та шуму;

металеві — спечені матеріали з високим вмістом металів для використання на спортивних авто.

Органічні накладки зазвичай зношуються швидше за інші, напівметалеві залишають більше пилу на дисках, керамічні дорожчі.

Як вибрати колодки для свого автомобіля

Передня та задня осі одного авто можуть оснащуватися супортами різних конструкцій, тому комплекти для них неоднакові. Деталі під системи TRW Lucas, ATE-TEVES чи Teves різняться розмірами, формою пластини та способом кріплення. Номер WVA — це система ідентифікації фрикційних накладок за геометричними параметрами, яка спрощує пошук аналогів.

Перед купівлею перевіряють тип попередження про знос: електронний датчик з дротом чи механічний індикатор у вигляді металевої пластини. Для вуглецево-керамічних дисків застосовують окремі комплекти, сумісні з таким матеріалом. Деталі на одній осі міняють комплектом, щоб зберегти рівномірне гальмування з обох боків. Колодки під конкретну модель можна знайти в каталозі eshop.lkq.ua за VIN-кодом. В асортименті представлено продукцію від TRW, Brembo, ROADHOUSE та приватної марки Starline.

Колодки для міської їзди та траси

Часті гальмування в щільному трафіку нагрівають гальмівний механізм тим сильніше, чим більша маса авто та інтенсивність зупинок. Для такого режиму підходять органічні або керамічні суміші з низьким рівнем шуму та пилу.

Під час швидкого руху трасою кожне гальмування розсіює більше енергії, тому накладки нагріваються до вищих температур. Для таких умов вибирають напівметалеві чи керамічні склади, що зберігають стабільну роботу під час тривалого нагрівання. Залишкову товщину накладок контролюють під час планового обслуговування. Про знос сигналізують скрип механічного індикатора, лампа на панелі приладів та вібрація педалі.