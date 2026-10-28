Інтеграція систем інформаційної безпеки у 2026 році: як обрати рішення та не переплатити

У 2026 році інформаційна безпека стала невіддільною частиною розвитку та стабільної роботи будь-якого бізнесу. Зростання кількості кібератак, активне використання хмарних технологій, віддалений доступ до корпоративних ресурсів і впровадження штучного інтелекту створюють нові виклики для захисту інформації. Традиційних антивірусів і міжмережевих екранів уже недостатньо, тому компанії дедалі частіше переходять до комплексних систем кібербезпеки, які об'єднують декілька інструментів захисту в єдину інфраструктуру.

Проте інтеграція систем інформаційної безпеки не завжди означає підвищення ефективності. Неправильно підібране програмне забезпечення може призвести до дублювання функцій, проблем із сумісністю та значних додаткових витрат. Наприклад, компанія може одночасно оплачувати декілька рішень для моніторингу загроз, управління доступом або захисту кінцевих пристроїв, хоча частину цих завдань здатна виконувати одна комплексна платформа.

Як побудувати надійну систему кібербезпеки та водночас не переплачувати за ліцензії, впровадження й обслуговування? Це питання стає особливо актуальним для підприємств, які планують модернізувати IT-інфраструктуру або масштабувати бізнес.

Щоб знайти відповідь, ми звернулися до експертів Softlist, одного з постачальників ліцензійного програмного забезпечення, який співпрацює з провідними світовими розробниками IT-рішень. Компанія має досвід підбору програмного забезпечення для корпоративних клієнтів і допомагає бізнесу орієнтуватися серед продуктів Microsoft, SentinelOne, Check Point, Tenable та інших виробників. Разом із фахівцями Softlist ми розібралися, які технології кібербезпеки заслуговують на увагу у 2026 році, як оцінювати їхню сумісність і на чому можна заощадити під час придбання ліцензій.

У статті розглянемо основні принципи інтеграції систем інформаційної безпеки, порівняємо можливості популярних рішень, проаналізуємо витрати на їх впровадження та розберемо типові помилки під час вибору програмного забезпечення. Окрему увагу приділимо практичним способам оптимізації бюджету, які дозволяють отримати необхідний рівень захисту без зайвих витрат на функції та ліцензії, що не використовуються.

В Україні запровадили нові правила оцінювання кіберзахисту для держорганів і критичної інфраструктури / Depositphotos

Що таке інтеграція систем інформаційної безпеки

Інтеграція систем інформаційної безпеки - це процес об'єднання різних програмних продуктів, технологій та інструментів захисту в єдину інфраструктуру, яка забезпечує централізований контроль, обмін інформацією та узгоджене реагування на кіберзагрози. Головна мета такого підходу - створити комплексну систему захисту, в якій окремі компоненти доповнюють один одного, а не працюють ізольовано.

У багатьох компаніях інформаційна безпека розвивалася поступово. Спочатку встановлювали антивірус, згодом додавали міжмережевий екран, систему резервного копіювання, інструменти моніторингу та управління доступом. Кожне рішення виконувало власні завдання, але не завжди могло обмінюватися інформацією з іншими продуктами.

У результаті IT-фахівцям доводиться працювати з кількома адміністративними панелями, вручну аналізувати повідомлення про загрози та витрачати значний час на пошук причин інцидентів. Інтеграція дозволяє частково або повністю автоматизувати ці процеси залежно від можливостей обраних платформ.

Як працює інтегрована система кібербезпеки

Розглянемо простий приклад. Співробітник компанії отримує фішинговий електронний лист і переходить за шкідливим посиланням. Якщо захисні інструменти працюють окремо, кожен із них може зафіксувати лише частину підозрілої активності.

В інтегрованій системі інформація передається між компонентами захисту:

Email Security виявляє підозрілий лист або шкідливе посилання. Endpoint Security / EDR перевіряє активність на робочому пристрої та виявляє потенційно небезпечні процеси. IAM / Identity Security аналізує спроби входу та може ініціювати додаткову перевірку особи. SIEM / XDR зіставляє події з різних джерел і допомагає визначити масштаб інциденту. SOAR або механізми автоматичного реагування за попередньо налаштованими правилами можуть ізолювати пристрій, заблокувати обліковий запис або створити завдання для адміністратора.

Таким чином, замість кількох незалежних повідомлень служба безпеки отримує повнішу картину інциденту та може швидше визначити необхідні дії.

Важливо розуміти, що такі можливості залежать від сумісності продуктів, налаштованих інтеграцій, доступних API та придбаних ліцензій.

Основні переваги інтеграції систем інформаційної безпеки

Централізоване управління. Адміністратори можуть контролювати події безпеки, політики захисту та стан корпоративної інфраструктури через спільну платформу або інтегровані інструменти управління.

Швидше виявлення загроз. Об'єднання даних із різних джерел дозволяє знаходити підозрілі зв'язки між подіями, які складно помітити під час аналізу окремих систем.

Автоматизація реагування. Частину стандартних операцій можна виконувати без постійного втручання спеціалістів. Це особливо важливо для компаній із невеликими IT-командами.

Зменшення кількості помилок. Єдині правила безпеки та автоматизовані процеси знижують ризик пропустити важливе сповіщення або неправильно обробити інцидент.

Оптимізація витрат. Інтеграція допомагає виявити дублювання функцій, переглянути потребу в окремих продуктах та ефективніше використовувати придбані ліцензії.

Масштабованість. Компанія може поступово додавати нові інструменти захисту відповідно до розвитку бізнесу, не перебудовуючи всю систему з нуля.

Єдина платформа чи рішення різних виробників?

У 2026 році бізнес має два основні підходи до побудови комплексної системи інформаційної безпеки.

Перший - використання інтегрованої екосистеми одного виробника. Наприклад, Microsoft пропонує продукти для захисту кінцевих пристроїв, управління ідентифікацією, аналізу інцидентів та контролю корпоративних даних.

Другий - поєднання спеціалізованих рішень різних розробників. Наприклад, компанія може використовувати SentinelOne для захисту кінцевих точок, Tenable для управління вразливостями, Okta для контролю доступу та окрему SIEM-платформу для моніторингу подій.

Критерій Єдина екосистема Рішення різних виробників Інтеграція Зазвичай простіша між компонентами платформи Потребує перевірки сумісності та налаштування Управління Частіше доступна спільна консоль Може використовуватися кілька консолей Гнучкість Залежить від можливостей виробника Можна вибирати спеціалізовані продукти Впровадження Потенційно швидше Може потребувати додаткових ресурсів Ліцензування Можливі комплексні пакети Окремі тарифи та умови постачальників Залежність від виробника Вища Можна розподілити між постачальниками

Жоден із підходів не є універсально кращим. Для компанії, яка активно використовує Microsoft 365, інтеграція продуктів Microsoft може бути економічно доцільною. Водночас підприємству зі складною гібридною інфраструктурою іноді вигідніше поєднувати спеціалізовані рішення кількох виробників.

Головне правило: ефективність інтеграції визначається не кількістю придбаних продуктів, а тим, наскільки добре вони взаємодіють, закривають реальні ризики бізнесу та відповідають доступному бюджету.

Які рішення інформаційної безпеки необхідні бізнесу у 2026 році

Сучасна система кібербезпеки складається з кількох рівнів захисту. Кожен із них відповідає за певну категорію загроз: від шкідливого програмного забезпечення на комп'ютерах співробітників до несанкціонованого доступу, витоку конфіденційних даних і атак на хмарну інфраструктуру.

Однак це не означає, що кожна компанія повинна купувати всі доступні інструменти. Набір рішень залежить від масштабу бізнесу, кількості співробітників, особливостей IT-інфраструктури та вимог до захисту інформації.

Розглянемо основні категорії програмного забезпечення, які варто враховувати під час планування інтеграції систем інформаційної безпеки.

Endpoint Security - захист робочих станцій і серверів

Захист кінцевих пристроїв залишається одним із базових компонентів корпоративної кібербезпеки. Комп'ютери, ноутбуки та сервери можуть стати точкою проникнення зловмисників у внутрішню мережу підприємства.

Сучасні Endpoint Security-рішення забезпечують:

Виявлення та блокування шкідливого програмного забезпечення.

Захист від програм-вимагачів.

Контроль підозрілих процесів і поведінки застосунків.

Управління політиками безпеки на корпоративних пристроях.

Централізований моніторинг стану захисту.

Серед відомих рішень цієї категорії - ESET, Bitdefender, Check Point Endpoint Security та Microsoft Defender for Endpoint.

Для невеликих компаній базова корпоративна платформа захисту кінцевих пристроїв часто є одним із перших необхідних інструментів. Великим підприємствам можуть знадобитися додаткові функції аналізу інцидентів і реагування.

EDR та XDR - виявлення складних кібератак

Традиційний антивірус насамперед запобігає відомим загрозам, тоді як технології EDR (Endpoint Detection and Response) дозволяють детальніше аналізувати підозрілу активність на пристроях та розслідувати інциденти.

XDR (Extended Detection and Response) розширює цей підхід, об'єднуючи сигнали з різних джерел: кінцевих пристроїв, облікових записів, хмарних сервісів, електронної пошти та мережі.

До популярних рішень належать:

SentinelOne Singularity Platform - платформа для виявлення загроз, аналізу інцидентів і автоматизованого реагування.

- платформа для виявлення загроз, аналізу інцидентів і автоматизованого реагування. Microsoft Defender XDR - система, яка об'єднує сигнали з різних продуктів безпеки Microsoft.

- система, яка об'єднує сигнали з різних продуктів безпеки Microsoft. Palo Alto Networks Cortex XDR - платформа для аналізу та реагування на складні загрози.

Перевага XDR полягає в можливості аналізувати взаємопов'язані події, а не окремі повідомлення від різних інструментів захисту.

Такі рішення особливо актуальні для підприємств із великою кількістю пристроїв, віддаленими співробітниками та підвищеними вимогами до кібербезпеки.

SIEM та SOAR - моніторинг і автоматизація реагування

SIEM (Security Information and Event Management) призначена для централізованого збору, зберігання та аналізу подій інформаційної безпеки.

Платформа може отримувати дані від серверів, міжмережевих екранів, корпоративних застосунків, хмарних сервісів та інших захисних інструментів.

Серед прикладів - Microsoft Sentinel, Splunk Enterprise Security та SentinelOne Singularity AI SIEM.

SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) доповнює можливості моніторингу автоматизацією операцій реагування. Наприклад, після виявлення підозрілої активності система може ініціювати перевірку, створити інцидент або виконати дозволені правилами безпеки дії.

Чи потрібні SIEM і SOAR кожній компанії? Не обов'язково. Для малого бізнесу повноцінна SIEM-платформа може виявитися надто складною та дорогою в обслуговуванні. Натомість великі організації, які обробляють значні обсяги подій і мають спеціалізовану команду кібербезпеки, отримують від таких систем значно більше користі.

IAM, SSO та MFA - управління доступом співробітників

Однією з поширених причин інцидентів інформаційної безпеки залишається компрометація облікових записів. Викрадені паролі, надмірні права доступу та відсутність додаткової перевірки особи створюють ризики навіть за наявності сучасного антивірусного захисту.

Для розв'язання цих проблем використовують технології:

IAM (Identity and Access Management) - централізоване управління цифровими ідентифікаторами та правами доступу.

- централізоване управління цифровими ідентифікаторами та правами доступу. SSO (Single Sign-On) - вхід до декількох корпоративних застосунків через єдину систему автентифікації.

- вхід до декількох корпоративних застосунків через єдину систему автентифікації. MFA (Multi-Factor Authentication) - додаткова перевірка користувача за допомогою кількох факторів.

- додаткова перевірка користувача за допомогою кількох факторів. PAM (Privileged Access Management) - контроль привілейованого доступу до критично важливих систем.

Серед відомих платформ - Okta Workforce Identity та Microsoft Entra ID.

Особливо важливо інтегрувати управління доступом із корпоративними застосунками, VPN, хмарними платформами та системами моніторингу безпеки.

Vulnerability Management - управління вразливостями

Навіть правильно налаштована система захисту не гарантує безпеку, якщо корпоративна інфраструктура містить критичні вразливості.

Рішення Vulnerability Management допомагають виявляти застаріле програмне забезпечення, небезпечні конфігурації та відомі слабкі місця в IT-середовищі.

Одним із провідних виробників цього сегмента є Tenable, який пропонує інструменти Nessus та платформу Tenable One.

Tenable One дозволяє об'єднувати інформацію про ризики в різних частинах інфраструктури, визначати пріоритетні проблеми та планувати заходи для зменшення потенційної поверхні атаки.

Для підприємств із великою кількістю серверів, мережевих пристроїв і хмарних ресурсів такі рішення допомагають перейти від періодичних перевірок до системного управління кіберризиками.

SASE та ZTNA - безпечний доступ до корпоративних ресурсів

Поширення гібридної роботи та хмарних сервісів змінило вимоги до мережевої безпеки. Співробітники дедалі частіше підключаються до корпоративних систем поза межами офісу, тому традиційна модель захисту лише внутрішньої мережі вже не охоплює всіх сценаріїв роботи.

SASE (Secure Access Service Edge) об'єднує мережеві функції та хмарні сервіси безпеки, а ZTNA (Zero Trust Network Access) дозволяє організувати доступ до корпоративних ресурсів відповідно до принципів Zero Trust.

Серед виробників відповідних рішень - Check Point, Zscaler та Netskope.

Використання таких технологій допомагає підприємствам:

Контролювати доступ співробітників до корпоративних застосунків.

Захищати віддалені підключення.

Застосовувати правила доступу залежно від ідентифікації користувача та контексту.

Централізовано керувати мережевими політиками безпеки.

Data Security та DLP - захист корпоративних даних

Окремої уваги потребує захист конфіденційної інформації: фінансових документів, персональних даних клієнтів, комерційних договорів та внутрішньої документації.

DLP (Data Loss Prevention) допомагає контролювати переміщення конфіденційних даних і запобігати порушенням встановлених правил їх використання.

Наприклад, Microsoft Purview пропонує інструменти для класифікації інформації, управління її захистом і контролю ризиків витоку даних.

Такі рішення особливо актуальні для фінансових установ, медичних організацій, юридичних компаній та підприємств, які працюють із великими обсягами персональної або комерційно чутливої інформації.

Порівняння основних рішень інформаційної безпеки

Категорія Основне завдання Приклади продуктів Пріоритет впровадження Endpoint Security Захист пристроїв і серверів ESET, Bitdefender, Check Point Базовий EDR / XDR Виявлення та розслідування складних атак SentinelOne, Microsoft Defender XDR Високий за підвищених ризиків SIEM Аналіз і кореляція подій безпеки Microsoft Sentinel, Splunk Залежить від масштабу та вимог SOAR Автоматизація реагування Cortex XSOAR Для зрілих процесів безпеки IAM / MFA Управління доступом і автентифікацією Okta, Microsoft Entra ID Базовий Vulnerability Management Виявлення та пріоритизація вразливостей Tenable, Qualys Високий SASE / ZTNA Захист доступу до мереж і застосунків Check Point, Zscaler Високий для гібридної роботи DLP / Data Security Запобігання витоку інформації Microsoft Purview Залежить від чутливості даних

Які рішення потрібні малому, середньому та великому бізнесу?

Потреби у сфері кібербезпеки суттєво відрізняються залежно від масштабу підприємства.

Малий бізнес. Основний пріоритет - захист робочих пристроїв, багатофакторна автентифікація, резервне копіювання та базовий контроль доступу. Найчастіше доцільно обирати рішення з централізованим управлінням, які не потребують великої команди адміністраторів.

Середній бізнес. До базових інструментів варто додати EDR або XDR, регулярне управління вразливостями, розширені механізми контролю доступу та захист хмарної інфраструктури. Важливо забезпечити взаємодію між системами та мінімізувати ручну обробку інцидентів.

Великий бізнес. На перший план виходять централізований моніторинг, управління кіберризиками, автоматизація реагування, контроль привілейованого доступу та захист складної гібридної інфраструктури. Для таких організацій можуть бути виправданими повноцінні SIEM, SOAR, XDR та інші спеціалізовані платформи.

Якщо виникають складнощі з вибором рішень, порівнянням ліцензій або визначенням оптимального набору інструментів кібербезпеки, варто звернутися до фахівців Softlist. Компанія спеціалізується на постачанні ліцензійного програмного забезпечення та пропонує рішення провідних світових виробників, зокрема Microsoft, SentinelOne, Check Point, Tenable та інших. Експерти Softlist допоможуть розібратися в особливостях продуктів, підібрати відповідні варіанти ліцензування та уникнути зайвих витрат під час закупівлі програмного забезпечення.

Головне - пам'ятати, що надійна інформаційна безпека залежить не від кількості придбаних продуктів, а від правильного вибору технологій, їхньої сумісності та ефективного використання бюджету. Саме такий підхід дозволяє бізнесу створити систему захисту, яка відповідатиме сучасним кіберзагрозам і залишатиметься економічно виправданою в довгостроковій перспективі.