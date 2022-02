L'Oréal объявила финансовые результаты группы за 2021 год

Исторический год: на 16.1% опережение темпов роста рынка и вдвое устойчивее рост прибыли

Выручка от реализации: 32,28 млрд.евро +16,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года +16,9% при неизменном обменном курсе +15.3% по данным отчетности Прибыль: 6 млрд. евро (+19,1%) Рост электронной коммерции на уровне +25,7%, что составляет 28,9% выручки от реализации Дивиденды: 4,8 евро (+20%)

2021 стал историческим для L'Oréal. Благодаря более чем 100-летнему опыту и сбалансированной бизнес-модели, Группа L'Oréal достигла рекордного роста выручки от реализации на уровне +16,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (like for like). L'Oréal завоевала долю рынка во всех зонах, всех подразделениях и категориях. В течение двух лет Группа достигла роста на уровне +11,3%, значительно опережая темпы роста рынка, почти вернувшегося к уровню 2019 года.

"Мы также гордимся нашими социально-экологическими достижениями. Наши усилия по поддержанию гендерного паритета также были признаны Bloomberg по индексу гендерного равенства. L'Oréal является единственной компанией в мире, которая получает самую высокую оценку «ТРИ A" от CDP шесть лет подряд за экологическое лидерство в борьбе с изменением климата, сохранении лесов и водных ресурсов.

Конец года ознаменовался стратегическим соглашением, предусматривающим выкуп L'Oréal 4% собственных акций, принадлежавших Nestlé, что укрепляет нашу структуру акционеров и является ключевым активом долгосрочного успеха Группы" - комментирует Николя Иеронимус, Генеральный директор Группы L'Oréal.

С начала пандемии темпы роста косметического рынка замедлились, что повлияло на изменение привычек потребителей и перераспределение части категорий продуктов. Однако с 2021 года украинский косметический рынок начал быстро восстанавливаться. В свою очередь, L'Oréal Украина показала рост выручки от реализации на уровне +18,6%, значительно опережая темпы роста рынка.

"Стоит отметить, что не менее важной тенденцией остается рост онлайн-канала. В 2021 году 59% потребителей в Украине покупали товары FMCG онлайн и 73% из них собираются поддерживать тот же уровень онлайн-покупок и в будущем. Доля продаж L'Oréal Украина в онлайн канале выросла на +37,2%. Несмотря на то, что рынок и привычки потребителей изменились, мы быстро адаптировались к новым реалиям и планируем продолжать стремительно расти в 2022 году", - отмечает Марк Савчук, Генеральный директор L'Oréal Украина.

СПРАВКА

L'Oréal - No 1 косметическая группа в мире. В уникальном портфолио компании – 35 всемирно известных брендов, таких как L'Oréal Paris, Garnier, La Roche Posay, Lancome, Yves Saint Laurent Beauty, Giorgio Armani, Kerastase и другие. Выручка Группы от реализации в 2021 году составила 32,28 млрд. евро, а в ее штате по всему миру работает 85 400 человек.

Как мировой лидер в сфере красоты, компания L'Oréal представлена во всех каналах дистрибуции: на рынке товаров массового спроса, в универмагах, аптеках, салонах красоты, точках беспошлинной торговли и электронной коммерции. Обязательства L'Oréal охватывают амбициозные цели до 2030 года в рамках программы устойчивого развития L'Oréal в интересах будущего и цель привлечь всю ее экосистему ради создания более инклюзивного и устойчивого общества.

Инвестируя более 1 млрд евро в исследования и инновации, компания создает технологические решения для улучшения потребительского опыта, такие как ModiFace – для примерки виртуального макияжа, SkinConsult – для проверки признаков старения кожи, Spotscan – для проверки состояния кожи, Perso – устройство для создания персонализированных косметических. средств в домашних условиях

В 2021 году компания L'Oréal представила новую бьюти-технологию L'Oréal Water Saver – систему для профессионального и домашнего ухода за волосами разработанную совместно с Gjosa, что снижает потребление воды до 80%. Rouge Sur Mesure от YSL Beauty – инновационное устройство для создания персонализированного макияжа в домашних условиях на основе технологии Perso. А в 2022 году на CES компания представила Colorsonic – устройство для покраски волос дома.