Онлайн-конструктор логотипов VistaCreate: быстро, бесплатно, качественно

Логотип необходим каждой компании, даже небольшой и только что созданной. Его основная задача — идентификация организации, выделение ее из массы аналогичных. Впрочем, лого нужно не только компании: YouTube-канал, музыкальная группа, ваш собственный бренд эксклюзивных вещей ручной работы и т. д. — узнаваемый символ необходим всем.Сейчас, чтобы создать запоминающуюся эмблему, вовсе н еобязательно тратиться на услуги дизайн-студии, тем более если компания новая или просто тестируется бизнес-направление. Можно сделать ее самостоятельно, применив конструктор логотипов VistaCreate.

Плюсы создания логотипа в онлайн-конструкторе

Буквально за несколько минут вы получите индивидуальный логотип, а если задаться целью и потратить чуть больше времени, можно добиться результата, который не хуже, а зачастую лучше, чем продукция дизайн-студий.Есть несколько существенных преимуществ онлайн-конструктора VistaCreate:

Стоимость. Это бесплатно — просто зайдите на сайт crello.com/ru и творите.

Удобство. Все онлайн — не нужно ничего скачивать, просто пользуйтесь интуитивно понятным редактором, в котором возможно практически все. Даже новичок с легкостью разберется в нем в первые секунды работы.

Доступность. Можно использовать онлайн-конструктор на любом устройстве — от смартфона до ПК, главное, чтобы был доступ в Сеть.

Огромные возможности для дизайна. Выбор шаблонов, картинок, фигур, рамок и других дизайн-объектов чрезвычайно велик. Плюс есть возможность применения любых цветов и оттенков, анимации, загрузки собственных уникальных иллюстраций/фотографий.

Фон. Можно сделать его прозрачным — это отличное решение, если логотип нужно размещать на вашей продукции, рекламных баннерах, визитках и т. д.

Шрифты. Большая коллекция собрана на самом ресурсе, также вы всегда можете загрузить и использовать свой шрифт для придания большей индивидуальности.

Готовые шаблоны. Очень быстрое создание лого возможно с использованием шаблонов — достаточно слегка изменить шрифт/цвет/фигуры — и он приобретет индивидуальность. При необходимости можно заменить предлагаемую картинку на свою.

Размер. Доступен абсолютно любой вариант. Стандарт составляет 500x500 пикселей, но его легко можно поменять как на другие предлагаемые в редакторе форматы, так и настроить размер под себя.

Помимо этого, в конструкторе VistaCreate можно пользоваться хранилищем файлов, делать свои фирменные стили (оригинальные цвета, шрифты, лого и т. д.), сразу поделиться созданным в соцсетях.Создавайте оригинальный логотип для своей организации быстро, без лишних усилий и финансовых трат.