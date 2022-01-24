Функциональные возможности смартфонов постоянно расширяются.

Оптический модуль Apple iPhone 13 Pro Max: совершенство каждого снимка

Функциональные возможности смартфонов постоянно расширяются. Новые модели ведущих брендов – это уже не только средства для коммуникации, но и полноценные мультимедийные устройства для работы, развлечений, досуга. Компания Apple также поддержала эту тенденцию и выпустила Apple iPhone 13 Pro Max – смартфон, вполне способный заменить собой игровой планшет, плеер и даже цифровую фотокамеру. Обновленный оптический модуль устройства получился настолько совершенным, что сделанные с его помощью снимки получают одобрение даже у профессиональных фотографов. В нашей статье мы подробнее расскажем о том, какими стали камеры iPhone 13 Pro Max и какие новые функции они получили.

Характеристики объективов Apple iPhone 13 Pro Max

Оптический модуль, расположенный на задней стороне корпуса, теперь включает три камеры:

Телефото с фокусным расстоянием 77 мм, трехкратным оптическим зумом и поддержкой Focus Pixels. Этот шестилинзовый объектив имеет систему оптической стабилизации, благодаря которой даже во время движения снимки получаются четкими и детализированными. Сверхширкоугольная камера с фокусным расстоянием 13 мм, быстрой матрицей и шестью линзами. Широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 26 мм, семью линзами, улучшенной оптической стабилизацией изображения со сдвигом матрицы.

Для съемки селфи в смартфоне предусмотрена фронтальная камера, поддерживающая портретный режим, ночную съемку и множество других функций.

Возможности оптики iPhone 13 Pro Max

Макросъемка. С новым смартфоном от Apple пользователи могут запечатлеть на снимках изысканную красоту снежинки, причудливый узор прожилок на листьях, переливы света в капельке росы. Мощная система автоматической фокусировки и обновленный объектив сверхширокоугольной камеры позволяют снимать с расстояния всего 2 см. Теперь даже мельчайшие детали окружающего мира будут выглядеть на фото поистине грандиозно. Ночной режим. Теперь можно смело попрощаться с размытыми, нечеткими и темными снимками: с ночным режимом камер iPhone 13 Pro Max вы получаете возможность фотографировать в практически полной темноте. Объективы смартфона улавливают на 92% больше света, поэтому даже света луны или слабого отблеска уличного фонаря будет вполне достаточно для четкой и детализированной фотографии. Оптический зум. Шестикратный оптический зум для всего оптического модуля позволяет получать исключительные крупные планы, снимать безупречные портреты. А чтобы сделать снимки еще более впечатляющими, пользователи могут экспериментировать с различными эффектами: размытием фона, опциями студийной подсветки и другими. Перевод фокуса. Интеллектуальное программное обеспечение открывает новые возможности для съемки видео. Установив режим «Киноэффект», можно добиться автоматического перевода фокуса между объектами съемки и тем самым сделать контент еще более выразительным.

Также следует сказать о поддержке разнообразных фотографических стилей, технологии Smart HDR4, опции Deep Fusion. Все эти возможности оптики при поддержке производительного процессора A15 Bionic делает смартфон Apple iPhone 13 Pro Max достойной альтернативой цифровой фотокамере