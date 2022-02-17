Устройство газовой котельной на предприятии

Промышленная котельная – это целая инженерная система, в состав которой входит большое количество оборудования и разных механизмов. Они предназначены для выработки тепла. Его используют для обогрева административных и общественных зданий, хозяйственных и коммерческих помещений. Потребуется тепло, которое вырабатывает газовая котельная для предприятия, и на производственные нужды. Располагают установки как на территории предприятия (в отдельном помещении), так и за его пределами.

Особенности и назначение котельных на предприятии

Котельные на предприятии разделены по назначению на такие типы:

Производственные. Вырабатывают пар, горячую воду, которую используют для хозяйственных и производственных нужд.

Отопительные. Необходимы для обеспечения теплом бытовых и промпотребителей.

Отопительно-производственные. Комплексы, которые обеспечивают завод, предприятие теплом, горячей водой и паром.

Разделяют котельные еще и по схеме. Генераторы могут быть закрытого типа и открытую систему. В первом случае пар и горячая вода после циркуляции в сети возвращаются к источнику.

Виды и мощность промышленных котельных установок

Промышленные газовые котлы разделяют на несколько типов по мощности – большой или малой. Первые подходят для горячего водоснабжения, теплоснабжения объекта и использования тепла в производственных целях. Суммарная мощность больших котельных установок достигает 100 МВт. Небольшие паровые, водогрейные, конденсационные газовые котлы применяют на небольших предприятиях. Их КПД достигает 95%, мощность – 20 МВт.

Для промышленных и жилищно-коммунальных потребителей могут потребоваться сверхмощные генераторы – до 600 МВт. Они способны обеспечить теплом и горячей водой заводы, микрорайоны.

Что входит в состав котельной?

В состав газовой котельной входит разнообразное оборудование. Его разделяют на основное и вспомогательное. В схему включают:

газовый котел (горелки для сжигания топлива);

распределительный коллектор;

теплообменник;

дымоход;

группа безопасности;

насос для принудительной циркуляции теплоносителя в системе.

В составе даже самых простых установок обязательно присутствуют блоки управления. В более сложные системы могут быть включены насосы, вентиляторы, предохранительные клапаны, электрокомпрессоры, баки для хранения жидкости и другие установки.

Каким может быть котел?

На сайте https://ukravtonomgaz.ua/ru/catalog/gazovye-kotelnye можно подобрать готовые комплексы и определенное оборудование для котельной. Обустраивают, настраивают работу в соответствии с требованиями безопасности. В состав комплекса разрешено включать одноконтурные и двухконтурные котлы. Первый обеспечивает только обогрев помещения. Двухконтурные установки выполняют одновременно две функции – подготавливают воду для отопительной системы и горячего водоснабжения. Выбирают подходящую установку в соответствии с производственными требованиями.