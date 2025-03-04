- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Будівництво, ремонт і реставрація об'єктів: у лютому ДІАМ видала понад 8 тис. дозвільних документів
У лютому 2025 року Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) опрацювала понад 8 тис. заявок та видала дозвільні документи на будівництво, ремонт і реставрацію об'єктів по всій Україні.
Про це інформує пресслужба ДІАМ.
Зокрема, було опрацьовано:
- 3102 повідомлень про початок виконання будівельних робіт;
- 150 дозволів на виконання будівельних робіт;
- 4879 декларацій про готовність до експлуатації об’єкта;
- 143 сертифікати про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.
За рік кількість відмов у видачі сертифікатів зменшилася на 46% порівняно з лютим 2024 року.
Яким об'єктам були видані дозвільні документи у лютому
Освітні проєкти:
У лютому 2025 року видано дозволи на будівництво Бородянської дитячої школи мистецтв імені Макса Левіна в Київській області (зруйнованої під час російської агресії у 2022 році) та на реконструкцію Корпусу № 2 Решетилівського ліцею імені І. Л. Олійника під споруду цивільного захисту.
Транспортна інфраструктура:
Дозвіл на капітальний ремонт частини автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін).
Об’єкти альтернативної енергії:
Дозвіл на будівництво сонячної електростанції у Бурштинській територіальній громаді, Тячівського району, Закарпатської області.
Соціальне житло:
Сертифікат про прийняття в експлуатацію реконструйованої нежитлової будівлі (головного корпусу) під гуртожиток поліпшеного планування для ВПО в м. Звягель, Житомирської області.
Реставрація пам’яток:
Сертифікати про прийняття в експлуатацію відреставрованої пам’ятки архітектури місцевого значення "Адміністративний будинок" у м. Вінниці та навчального корпусу Українського Католицького Університету з влаштуванням приміщень для освітніх потреб.
Об’єкти цивільного захисту:
Дозволи на будівництво споруд цивільного захисту у навчальних закладах Київської, Миколаївської, Полтавської та Харківської областей. А також дозвіл на капітальний ремонт протирадіаційного укриття Славутицької гімназії "КрОКус" у Київській області.
Також видано сертифікати про прийняття в експлуатацію укриттів у навчальних закладах Харківської, Житомирської та Черкаської областей.
Об’єкти охорони здоров’я:
Видано дозволи на будівництво діагностично-лікувального корпусу в Житомирі та реконструкцію медичних закладів у Рівненській і Дніпропетровській областях. Також видано сертифікати про прийняття в експлуатацію акушерського корпусу в Жовтих Водах та реконструйованих відділень у лікарнях Дубровиці та Першотравневого.
Нагадаємо, Харківська область щомісяця додає до Реєстру пошкодженого та знищеного майна понад 800 нових випадків, більшість з яких становлять житлові приміщення. Область займає друге місце в Україні за масштабами руйнувань.