Будівництво, ремонт і реставрація об'єктів: у лютому ДІАМ видала понад 8 тис. дозвільних документів

У лютому 2025 року Державна інспекція архітектури та містобудування ( ДІАМ) опрацювала понад 8 тис. заявок та видала дозвільні документи на будівництво, ремонт і реставрацію об'єктів по всій Україні.

Про це інформує пресслужба ДІАМ.

Зокрема, було опрацьовано:

3102 повідомлень про початок виконання будівельних робіт;

150 дозволів на виконання будівельних робіт;

4879 декларацій про готовність до експлуатації об’єкта;

143 сертифікати про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

За рік кількість відмов у видачі сертифікатів зменшилася на 46% порівняно з лютим 2024 року.

Яким об'єктам були видані дозвільні документи у лютому

Освітні проєкти:

У лютому 2025 року видано дозволи на будівництво Бородянської дитячої школи мистецтв імені Макса Левіна в Київській області (зруйнованої під час російської агресії у 2022 році) та на реконструкцію Корпусу № 2 Решетилівського ліцею імені І. Л. Олійника під споруду цивільного захисту.

Транспортна інфраструктура:

Дозвіл на капітальний ремонт частини автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська (на м. Люблін).

Об’єкти альтернативної енергії:

Дозвіл на будівництво сонячної електростанції у Бурштинській територіальній громаді, Тячівського району, Закарпатської області.

Соціальне житло:

Сертифікат про прийняття в експлуатацію реконструйованої нежитлової будівлі (головного корпусу) під гуртожиток поліпшеного планування для ВПО в м. Звягель, Житомирської області.

Реставрація пам’яток:

Сертифікати про прийняття в експлуатацію відреставрованої пам’ятки архітектури місцевого значення "Адміністративний будинок" у м. Вінниці та навчального корпусу Українського Католицького Університету з влаштуванням приміщень для освітніх потреб.

Об’єкти цивільного захисту:

Дозволи на будівництво споруд цивільного захисту у навчальних закладах Київської, Миколаївської, Полтавської та Харківської областей. А також дозвіл на капітальний ремонт протирадіаційного укриття Славутицької гімназії "КрОКус" у Київській області.

Також видано сертифікати про прийняття в експлуатацію укриттів у навчальних закладах Харківської, Житомирської та Черкаської областей.

Об’єкти охорони здоров’я:

Видано дозволи на будівництво діагностично-лікувального корпусу в Житомирі та реконструкцію медичних закладів у Рівненській і Дніпропетровській областях. Також видано сертифікати про прийняття в експлуатацію акушерського корпусу в Жовтих Водах та реконструйованих відділень у лікарнях Дубровиці та Першотравневого.

Нагадаємо, Харківська область щомісяця додає до Реєстру пошкодженого та знищеного майна понад 800 нових випадків, більшість з яких становлять житлові приміщення. Область займає друге місце в Україні за масштабами руйнувань.