Строительство, ремонт и реставрация объектов: в феврале ГИАМ выдала более 8 тыс. разрешительных документов

В феврале 2025 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (Г ИАМ) обработала более 8 тыс. и выдала разрешительные документы на строительство, ремонт и реставрацию объектов по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба ГИАМ.

В частности, было проработано:

3102 уведомлений о начале выполнения строительных работ;

150 разрешений на выполнение строительных работ;

4879 деклараций о готовности к эксплуатации объекта;

143 сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта.

За год количество отказов в выдаче сертификатов уменьшилось на 46% по сравнению с февралем 2024 года.

Каким объектам были выданы разрешительные документы в феврале

Образовательные проекты:

В феврале 2025 выданы разрешения на строительство Бородянской детской школы искусств имени Макса Левина в Киевской области (разрушенной во время российской агрессии в 2022 году) и на реконструкцию Корпуса № 2 Решетиловского лицея имени И. Л. Олейника под сооружение гражданской защиты.

Транспортная инфраструктура:

Разрешение на капитальный ремонт части автомобильной дороги М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская (г. Люблин).

Объекты альтернативной энергии:

Разрешение на строительство солнечной электростанции в Бурштынском территориальном обществе, Тячевского района, Закарпатской области.

Социальное жилье:

Сертификат о принятии в эксплуатацию реконструированного нежилого здания (главного корпуса) под общежитие улучшенной планировки для ВПЛ в Звягеле Житомирской области.

Реставрация достопримечательностей:

Сертификаты о принятии в эксплуатацию отреставрированного памятника архитектуры местного значения "Административный дом" в Виннице и учебного корпуса Украинского Католического Университета с устройством помещений для образовательных нужд.

Объекты гражданской защиты:

Разрешения на строительство сооружений гражданской защиты в учебных заведениях Киевской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей. А также разрешение на капитальный ремонт противорадиационного укрытия Славутической гимназии "Крокус" в Киевской области.

Также выданы сертификаты о принятии в эксплуатацию укрытий в учебных заведениях Харьковской, Житомирской и Черкасской областей.

Объекты здравоохранения:

Выданы разрешения на строительство диагностически лечебного корпуса в Житомире и реконструкцию медицинских учреждений в Ровенской и Днепропетровской областях. Также выданы сертификаты о принятии в эксплуатацию акушерского корпуса в Желтых Водах и реконструированных отделений в больницах Дубровице и Первомайском.

Напомним, Харьковская область ежемесячно добавляет в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества более 800 новых случаев, большинство из которых составляют жилые помещения. Область занимает второе место в Украине по масштабам разрушений.