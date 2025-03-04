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Строительство, ремонт и реставрация объектов: в феврале ГИАМ выдала более 8 тыс. разрешительных документов
В феврале 2025 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства (ГИАМ) обработала более 8 тыс. и выдала разрешительные документы на строительство, ремонт и реставрацию объектов по всей Украине.
Об этом сообщает пресс-служба ГИАМ.
В частности, было проработано:
- 3102 уведомлений о начале выполнения строительных работ;
- 150 разрешений на выполнение строительных работ;
- 4879 деклараций о готовности к эксплуатации объекта;
- 143 сертификата о принятии в эксплуатацию законченного строительством объекта.
За год количество отказов в выдаче сертификатов уменьшилось на 46% по сравнению с февралем 2024 года.
Каким объектам были выданы разрешительные документы в феврале
Образовательные проекты:
В феврале 2025 выданы разрешения на строительство Бородянской детской школы искусств имени Макса Левина в Киевской области (разрушенной во время российской агрессии в 2022 году) и на реконструкцию Корпуса № 2 Решетиловского лицея имени И. Л. Олейника под сооружение гражданской защиты.
Транспортная инфраструктура:
Разрешение на капитальный ремонт части автомобильной дороги М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская (г. Люблин).
Объекты альтернативной энергии:
Разрешение на строительство солнечной электростанции в Бурштынском территориальном обществе, Тячевского района, Закарпатской области.
Социальное жилье:
Сертификат о принятии в эксплуатацию реконструированного нежилого здания (главного корпуса) под общежитие улучшенной планировки для ВПЛ в Звягеле Житомирской области.
Реставрация достопримечательностей:
Сертификаты о принятии в эксплуатацию отреставрированного памятника архитектуры местного значения "Административный дом" в Виннице и учебного корпуса Украинского Католического Университета с устройством помещений для образовательных нужд.
Объекты гражданской защиты:
Разрешения на строительство сооружений гражданской защиты в учебных заведениях Киевской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областей. А также разрешение на капитальный ремонт противорадиационного укрытия Славутической гимназии "Крокус" в Киевской области.
Также выданы сертификаты о принятии в эксплуатацию укрытий в учебных заведениях Харьковской, Житомирской и Черкасской областей.
Объекты здравоохранения:
Выданы разрешения на строительство диагностически лечебного корпуса в Житомире и реконструкцию медицинских учреждений в Ровенской и Днепропетровской областях. Также выданы сертификаты о принятии в эксплуатацию акушерского корпуса в Желтых Водах и реконструированных отделений в больницах Дубровице и Первомайском.
Напомним, Харьковская область ежемесячно добавляет в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества более 800 новых случаев, большинство из которых составляют жилые помещения. Область занимает второе место в Украине по масштабам разрушений.