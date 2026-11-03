Ціна нафти на 3 листопада – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

Ціни на нафту у вівторок, 3 листопада, зросли після повідомлення про те, що СЩА завдали удару по острову Кешм на території Ірану, що викликало занепокоєння щодо ескалації восьмимісячного конфлікту та тривалих перебоїв з постачанням нафти з Близького Сходу.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Тип нафти Ціна Зміна (%) Brent $96,66 + 0,21% WTI $104,8 + 0,03% Urals $101,12 - 1.77%

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 20 центів, або 0,21%, до 96,66 долара за барель, тоді як ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3 центи, або 0,03%, до 104,8 долара за барель

Обидві базові ціни впали більш ніж на 7% у понеділок, оскільки переговори між іранськими та катарськими посадовцями посилили надію на припинення американо-ізраїльської війни з Іраном, йдеться у матеріалі.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, ціни на нафту зросли після новин про удар США по іранському острову Кешм, що посилило побоювання щодо подальшої ескалації 8-місячного конфлікту та перебоїв у постачаннях через Ормузьку протоку.

Утім, аналітики зазначають, що ринок уже суттєво врахував геополітичні ризики, тому без реальних пошкоджень інфраструктури або фізичних збоїв самі лише заголовки новин не зможуть тривало утримувати зростання цін.

Водночас Тегеран і Вашингтон продовжують контакти через катарських посередників, шукаючи шляхи до припинення війни, хоча суттєвого прориву поки не досягнуто.

Дональд Трамп висловив сумніви щодо доцільності нових ударів і припустив можливість угоди, перебуваючи під тиском виборців через високі ціни на пальне, спричинені бойовими діями.

Тим часом жовтень нафта марки Brent завершила на шестимісячному максимумі. Ринок залишається в напрузі на тлі побоювань, що конфлікт на Близькому Сході може знову загостритися після проміжних виборів у США.