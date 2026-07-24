Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 24 липня

Станом на 24 липня 2026 року в Україні ціни на огірки зросли вдвічі, а на помідори тримаються на рівні минулого тижня. Серед овочів борщового набору подорожчала цибуля, а кортопля подешевшала. Вартість капусти та моркви залишилася без змін.

Ціни на овочі

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 24 липня наступна:

Овочі Ціна Зміна Картопля 14-16 грн +0% Картопля молода 14-28 грн -6,25% Цибуля 29-33 грн +3,45% Морква 23-26 грн +0% Капуста молода 20-24 грн +0% Помідори 60-75 грн +0% Огірки 35-45 грн +100%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевша молода картопля Сільпо широкий асортимент овочів Novus найдешевші помідори

Які овочі подешевшали найбільше

Ціни на стару картоплю перебувають у межах 14-16 грн/кг, а молода картопля подешевшала до 14-28 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому майже на 12% за тиждень.

Ціни на баклажани впали на 14,29% в середньому до 30 грн/кг. Вартість помідорів не змінилися, наразі цей овоч продають в межах 60-75 грн/кг.

Водночас ціна на огірки зросла вдвічі до 35-45 грн/кг. Також на 10% подорожчали кабачки до 20-25 грн/кг.

Прогноз цін

У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.

Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.

На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскількиперехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча ранняпродукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.