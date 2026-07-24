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Ціни на овочі в Україні — актуальна вартість на 24 липня
Станом на 24 липня 2026 року в Україні ціни на огірки зросли вдвічі, а на помідори тримаються на рівні минулого тижня. Серед овочів борщового набору подорожчала цибуля, а кортопля подешевшала. Вартість капусти та моркви залишилася без змін.
Ціни на овочі
Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість овочів станом на 24 липня наступна:
|Овочі
|Ціна
|Зміна
|Картопля
|14-16 грн
|+0%
|Картопля молода
|14-28 грн
|-6,25%
|Цибуля
|29-33 грн
|+3,45%
|Морква
|23-26 грн
|+0%
|Капуста молода
|20-24 грн
|+0%
|Помідори
|60-75 грн
|+0%
|Огірки
|35-45 грн
|+100%
За даними "Мінфіну", актуальна вартість овочів у супермаркетах наступна:
|Мережа
|Особливості
|АТБ
|найдешевша молода картопля
|Сільпо
|широкий асортимент овочів
|Novus
|найдешевші помідори
Які овочі подешевшали найбільше
Ціни на стару картоплю перебувають у межах 14-16 грн/кг, а молода картопля подешевшала до 14-28 грн/кг. Через масове збирання нового врожаю фермери збільшили пропозицію продукції, що вже призвело до зниження відпускних цін, що вже призвело до зниження відпускних цін у середньому майже на 12% за тиждень.
Ціни на баклажани впали на 14,29% в середньому до 30 грн/кг. Вартість помідорів не змінилися, наразі цей овоч продають в межах 60-75 грн/кг.
Водночас ціна на огірки зросла вдвічі до 35-45 грн/кг. Також на 10% подорожчали кабачки до 20-25 грн/кг.
Прогноз цін
У літній період вартість овочів борщового набору в Україні прогнозується на рівні, близькому до минулорічних показників, проте наприкінці сезону зниження цін буде менш значним. У результаті середня вартість продукції утримається на 5-15% вище за рівень минулого року.
Зниження цін на картоплю, капусту, буряк, моркву та цибулю зазвичай відбувається у червні-липні із початком масового збору врожаю з відкритого ґрунту. Цього року весняні заморозки змістили терміни дозрівання та постачання ранніх овочів на ринок. Додатковим фактором тривалого утримання високих цін є зростання собівартості внутрішнього виробництва.
На початок літа зменшуються якісні запаси у сховищах. Оскількиперехідних залишків стає менше, на ринок починає заходити дорожча ранняпродукція, у тому числі імпортна - це тягне середні ціни вгору.