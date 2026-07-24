Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 24 июля

По состоянию на 24 июля 2026 года в Украине цены на огурцы выросли вдвое, а на помидоры держатся на уровне прошлой недели. Среди овощей борщового набора подорожал лук, а картофель подешевел. Стоимость капусты и моркови осталась без изменений.

Цены на овощи

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 24 июля:

Овощи Цена Смена Картофель 14-16 грн +0% Картофель молодой 14-28 грн -6,25% Лук 29-33 грн +3,45% Морковь 23-26 грн +0% Капуста молодая 20-24 грн +0% Помидоры 60-75 грн +0% Огурцы 35-45 грн +100%

По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:

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Какие овощи подешевели больше всего

Цены на старый картофель находятся в пределах 14-16 грн/кг, а молодой картофель подешевел до 14-28 грн/кг. Из-за массового сбора нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен, что привело к снижению отпускных цен в среднем почти на 12% за неделю.

Цены на баклажаны упали на 14,29% в среднем до 30 грн/кг. Стоимость помидоров не изменилась, сейчас этот овощ продают в пределах 60-75 грн/кг.

В то же время, цена на огурцы выросла вдвое до 35-45 грн/кг. Также на 10% подорожали кабачки в 20-25 грн/кг.

Прогноз цен

В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.

Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.

К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.