- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Цены на овощи в Украине — актуальная стоимость на 24 июля
По состоянию на 24 июля 2026 года в Украине цены на огурцы выросли вдвое, а на помидоры держатся на уровне прошлой недели. Среди овощей борщового набора подорожал лук, а картофель подешевел. Стоимость капусты и моркови осталась без изменений.
Цены на овощи
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость овощей по состоянию на 24 июля:
|Овощи
|Цена
|Смена
|Картофель
|14-16 грн
|+0%
|Картофель молодой
|14-28 грн
|-6,25%
|Лук
|29-33 грн
|+3,45%
|Морковь
|23-26 грн
|+0%
|Капуста молодая
|20-24 грн
|+0%
|Помидоры
|60-75 грн
|+0%
|Огурцы
|35-45 грн
|+100%
По данным "Минфина", актуальная стоимость овощей в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самый дешевый молодой картофель
|Сильпо
|широкий ассортимент овощей
|Novus
|самые дешевые помидоры
Какие овощи подешевели больше всего
Цены на старый картофель находятся в пределах 14-16 грн/кг, а молодой картофель подешевел до 14-28 грн/кг. Из-за массового сбора нового урожая фермеры увеличили предложение продукции, что уже привело к снижению отпускных цен, что привело к снижению отпускных цен в среднем почти на 12% за неделю.
Цены на баклажаны упали на 14,29% в среднем до 30 грн/кг. Стоимость помидоров не изменилась, сейчас этот овощ продают в пределах 60-75 грн/кг.
В то же время, цена на огурцы выросла вдвое до 35-45 грн/кг. Также на 10% подорожали кабачки в 20-25 грн/кг.
Прогноз цен
В летний период стоимость овощей борщового набора в Украине прогнозируется на уровне, близком к прошлогодним показателям, однако в конце сезона снижение цен будет менее значительным. В результате средняя стоимость продукции удержится на 5-15% выше уровня прошлого года.
Снижение цен на картофель, капусту, свеклу, морковь и лук обычно происходит в июне-июле с началом массового сбора урожая с открытого грунта. В этом году весенние заморозки сместили сроки созревания и поставки ранних овощей на рынок. Дополнительным фактором длительного удержания высоких цен является рост себестоимости внутреннего производства.
К началу лета уменьшаются качественные запасы в хранилищах. Поскольку переходных остатков становится меньше, на рынок начинает заходить более дорогая ранняя продукция, в том числе импортная – это влекущее средние цены вверх.