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Ціни на пальне 21 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 21 жовтня 2026 року (середа), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,74 грн (+15 коп.)
|А-95
|89,97 грн (+12 коп.)
|А-92
|86,40 грн (-5 коп.)
|ДП
|102,59 грн (+36 коп.)
|Газ
|52,23 грн (+79 коп.)
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|105,90
|52,90
|UPG
|92,90
|89,90
|101,90
|51,90
|WOG
|95,90
|92,90
|105,90
|53,50
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|99,90
|50,90
|SOCAR
|97,90
|94,90
|106,00
|52,47
|AMIC
|91,96
|88,96
|101,98
|52,92
|БРСМ-Нафта
|87,67
|99,99
|50,16
Нагадаємо, через ескалацію на Близькому Сході та зростання світових цін на нафту (Brent майже $110/бар.) дизпальне в Україні вперше перетнуло позначку 100 грн/л. За прогнозами експертів, опитаних Dilo, цього тижня дизель подорожчає ще на 4 грн/л, бензин — на 3 грн/л, а автогаз може сягнути 55 грн/л.