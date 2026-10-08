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Ціни на пальне 8 жовтня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?
Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Dilo надала Консалтингова група А-95.
Сьогодні, 8 жовтня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються незначні зміни у середніх цінах на пальне.
|Вид палива
|Ціна (зміна)
|А-95+
|93,36 грн (+1 коп.)
|А-95
|89,17 грн (+1 коп.)
|А-92
|86,01 грн (+5 коп.)
|ДП
|98,43 грн (+3 коп.)
|Газ
|44,95 грн (+37 коп.)
Ціни на пальне по АЗС
|Оператор
|А-95+
|А-95
|А-92
|ДП
|Газ
|OKKO
|95,90
|92,90
|99,90
|46,90
|UPG
|91,90
|88,90
|97,90
|44,90
|WOG
|95,90
|92,90
|99,90
|47,90
|УКРНАФТА
|91,90
|88,90
|86,90
|97,90
|43,40
|SOCAR
|97,90
|94,90
|103,00
|46,61
|AMIC
|90,96
|87,90
|97,90
|44,67
|БРСМ-Нафта
|85,63
|96,40
|43,20
Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.