До Миколаєва зі Швеції доставили перший трамвай із 40 запланованих: коли почне курсувати містом

До Миколаєва зі шведського міста Гетеборг прибув перший трамвай моделі M29. Це один із 40 вагонів, які місто має отримати протягом 2027–2028 років.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Миколаївської міської ради.

Наступного року Миколаїв планує прийняти ще 10 трамваїв. Вагони передають безоплатно, а витрати на їхню доставку покриває шведська сторона.

"Це перший трамвай, який ми отримали від міста Гетеборг. Надалі ми маємо його адаптувати, і після того, як він вийде на лінію, отримаємо й інші... Сподіваюся, що найближчим часом цей трамвай уже вийде на колії міста Миколаєва", — зазначив міський голова Олександр Сєнкевич.

Технічне переобладнання

Трамвай M29 спочатку мають переобладнати під ширину колій у Миколаєві. У Гетеборзі використовують європейський стандарт — 1435 мм, тоді як у Миколаєві ширина колії становить 1524 мм. Тому фахівці КП "Миколаївелектротранс" повинні замінити колісні осі.

Після цього вагон пройде технічні перевірки та випробування на міських коліях. Лише тоді його зможуть використовувати для перевезення пасажирів.

Передачі трамваїв передувала підготовка: працівники "Миколаївелектротрансу" їздили до Швеції, щоб ознайомитися з технічними особливостями вагонів та процесом їхнього обслуговування.

Нагадаємо, у березні трамвайна компанія шведського міста Гетеборг офіційно підтвердила готовність передати Миколаєву 40 вагонів моделі М29. Попри те, що у Швеції ці трамваї поступово виводять з експлуатації, їх технічний стан дозволяє ще тривалий час перевозити пасажирів.