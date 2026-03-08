Запланована подія 2

Миколаїв отримає 40 трамваїв від Швеції: що відомо про угоду

трамвай
Шведські трамваї передадуть Миколаєву/SenkevichNikolaev

Трамвайна компанія шведського міста Гетеборг офіційно підтвердила готовність передати Миколаєву 40 вагонів моделі М29. Попри те, що у Швеції ці трамваї поступово виводять з експлуатації, їх технічний стан дозволяє ще тривалий час перевозити пасажирів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Маємо попередню домовленість. Зараз рішення ще мають затвердити міська рада Гетеборга та регіональна рада, але саме транспортне підприємство вже підтвердило готовність передати ці трамваї Миколаєву", - наголосив він.

Також шведська сторона розглядає можливість частково профінансувати доставку трамваїв до України, що значно спростить реалізацію цього проєкту.

Найближчим часом заплановано технічний візит фахівців для детального вивчення логістичних шляхів. Спеціалісти мають визначити, як саме доставити ці трамваї до України та опрацювати план їхньої адаптації до роботи в Миколаєві. 

Сєнкевич додав, що ця ініціатива була напрацьована в діалозі між містом Миколаїв та шведськими партнерами.

Вона координується Рагнаром Лундом, PhD, директором платформи Rethinking Cities in Ukraine, який започаткував цю співпрацю та сприяє координації між Миколаєвом, компанією Göteborgs Spårvägar і партнерами у Швеції та Європі.

Нагадаємо, Тернопіль закупить нові 12-метрові тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку. Загальна сума закупівлі становить 2 мільйона євро (без урахування ПДВ та митних зборів).

Автор:
Тетяна Бесараб