Николаев получит 40 трамваев от Швеции: что известно о соглашении

трамвай
Шведские трамваи передадут Николаеву/SenkevichNikolaev

Трамвайная компания шведского города Гетеборг официально подтвердила готовность передать Николаеву 40 вагонов модели М29. Несмотря на то, что в Швеции эти трамваи постепенно выводятся из эксплуатации, их техническое состояние позволяет еще долго перевозить пассажиров.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"У нас есть предварительная договоренность. Сейчас решение еще должны утвердить городской совет Гетеборга и региональный совет, но само транспортное предприятие уже подтвердило готовность передать эти трамваи Николаеву", - подчеркнул он.

Также шведская сторона рассматривает возможность частично профинансировать доставку трамваев в Украину, что значительно упростит реализацию этого проекта.

В ближайшее время запланирован технический визит специалистов для детального изучения логистических путей. Специалисты должны определить, как доставить эти трамваи в Украину и проработать план их адаптации к работе в Николаеве.

Сенкевич добавил, что эта инициатива была наработана в диалоге между городом Николаев и шведскими партнерами.

Она координируется Рагнаром Лундом, PhD, директором платформы Rethinking Cities in Ukraine, который положил начало этому сотрудничеству и способствует координации между Николаевом, компанией Göteborgs Spårvägar и партнерами в Швеции и Европе.

Напомним, Тернополь закупит новые 12-метровые троллейбусы за средства Европейского инвестиционного банка. Общая сумма закупки составляет 2 миллиона евро (без учета НДС и таможенных пошлин).

Автор:
Татьяна Бессараб