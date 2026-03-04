В Тернополе появятся новые 12-метровые троллейбусы: детали тендера на 2 млн евро

Тернополь закупит новые 12-метровые троллейбусы за средства Европейского инвестиционного банка. Общая сумма закупки составляет 2 миллиона евро (без учета НДС и таможенных пошлин).

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию городского совета Тернополя.

"С целью реализации субпроекта "Обновление электротранспорта города Тернополя" в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины", финансируемого Европейским инвестиционным банком, объявлена процедура закупки "Снабжения новых 12-метровых низкопольных троллейбусов", - говорится в сообщении.

Кроме самого транспорта, контракт предусматривает поставку запасных частей, расходных материалов, а также специализированного оборудования и инструментов для технического обслуживания и ремонта парка.

Объявление о тендере уже опубликовано в Официальном вестнике Европейского Союза (OJEU), что соответствует строгим требованиям международных финансовых институтов.

Напомним, служба восстановления в Тернопольской области и Мазовецкое воеводское управление дорог в Варшаве (Польша) подписали партнерское соглашение о капитальном ремонте моста и подходах к нему на одной из главных транспортных артерий, которое связывает Украину с Европой.