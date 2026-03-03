Электротранспорт Киева возвращается: частично восстановлено движение на левом берегу

Из-за улучшения ситуации в энергосистеме "Киевпасстранс" начал поэтапное возобновление движения трамваев и троллейбусов на левом берегу Киева и маршрутах, соединяющих оба берега столицы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует персслужба КГГА.

Возобновление движения электротранспорта в Киеве

На 3 марта на левом берегу Киева частично восстановлено движение электротранспорта. Работают трамваи №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33 и 35, а также троллейбусы №№ 29, 30, 31, 37 (с изменениями), 43, 47, 50 и 50-К.

До полного обновления на маршрутах еще курсируют дублирующие автобусы.

При стабильной работе энергетической инфраструктуры, с 4 марта электротранспорт левого берега будет работать в обычном режиме и в соответствии с плановым выпуском. Дублирующие автобусы с завтрашнего дня будут отменены.

Напомним, в Киеве с 26 февраля "Киевпасстранс" частично возобновил движение троллейбусов и трамваев на правом берегу - это стало возможным благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и увеличению лимитов электроснабжения.

