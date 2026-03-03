Запланована подія 2

Електротранспорт Києва повертається: частково відновлено рух на лівому березі

трамвай
Відновлення руху електротранспорту в Києві / КМДА

Через покращення ситуації в енергосистемі “Київпастранс” почав поетапне відновлення руху трамваїв і тролейбусів на лівому березі Києва та маршрутах, що з’єднують обидва береги столиці.

Як пише Delo.ua, про це інформує персслужба КМДА.

Відновлення руху електротранспорту в Києві

Станом на 3 березня на лівому березі Києва частково відновлено рух електротранспорту. Працюють трамваї №№ 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33 та 35, а також тролейбуси №№ 29, 30, 31, 37 (зі змінами), 43, 47, 50 і 50-К.

До повного відновлення на маршрутах ще курсують дублюючі автобуси.

За умови стабільної роботи енергетичної інфраструктури, з 4 березня електротранспорт лівого берега працюватиме у звичному режимі та відповідно до планового випуску. Дублюючі автобуси від завтра будуть скасовані.

Нагадаємо, у Києві з 26 лютого "Київпастранс" частково відновив рух тролейбусів і трамваїв на правому березі - це стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі та збільшенню лімітів електропостачання.

Додамо, уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році. Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури.

Автор:
Ольга Опенько