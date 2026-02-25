У Києві частково відновлюють рух електротранспорту на правому березі

У Києві з 26 лютого Київпастранс частково відновлюватиме рух тролейбусів і трамваїв на правому березі — це стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі та збільшенню лімітів електропостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

На маршрути повернуться десятки тролейбусів і трамваїв. Зокрема, відновлять роботу тролейбусні маршрути №№ 1, 3, 4, 5, 6–9-К, 11–19, 22-К, 23–28, 32–35, 38–42, 44 та 45, а також трамвайні №№ 1–3, 11, 12, 14–19.

Завдяки вивільненню рухомого складу, який тимчасово дублював електротранспорт, у місті також знову курсуватимуть автобуси №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К і 120.

Водночас на лівому березі електротранспорт поки не відновлюватимуть. Там перевезення пасажирів забезпечуватимуть посиленими автобусними маршрутами. Повноцінний запуск трамваїв і тролейбусів між двома берегами стане можливим після подальшої стабілізації енергосистеми та за відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

У КМДА наголошують, що відновлення руху відбувається відповідно до технічних можливостей мережі та рекомендацій енергетиків, а про наступні зміни в роботі транспорту повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році. Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури.