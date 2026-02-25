Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,26

--0,03

EUR

50,97

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,30

51,15

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

У Києві частково відновлюють рух електротранспорту на правому березі

У Києві частково відновлюють рух електротранспорту
У Києві частково відновлюють рух електротранспорту / Київпастранс

У Києві з 26 лютого Київпастранс частково відновлюватиме рух тролейбусів і трамваїв на правому березі — це стало можливим завдяки покращенню ситуації в енергосистемі та збільшенню лімітів електропостачання.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на КМДА.

На маршрути повернуться десятки тролейбусів і трамваїв. Зокрема, відновлять роботу тролейбусні маршрути №№ 1, 3, 4, 5, 6–9-К, 11–19, 22-К, 23–28, 32–35, 38–42, 44 та 45, а також трамвайні №№ 1–3, 11, 12, 14–19.

Завдяки вивільненню рухомого складу, який тимчасово дублював електротранспорт, у місті також знову курсуватимуть автобуси №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К і 120.

Водночас на лівому березі електротранспорт поки не відновлюватимуть. Там перевезення пасажирів забезпечуватимуть посиленими автобусними маршрутами. Повноцінний запуск трамваїв і тролейбусів між двома берегами стане можливим після подальшої стабілізації енергосистеми та за відсутності нових пошкоджень інфраструктури.

У КМДА наголошують, що відновлення руху відбувається відповідно до технічних можливостей мережі та рекомендацій енергетиків, а про наступні зміни в роботі транспорту повідомлятимуть додатково.

Нагадаємо, уряд розпочинає підготовку до термінового ремонту стратегічних автошляхів у 2026 році. Ключовий пріоритет надаватиметься автошляхам стратегічного значення, що критично важливі для військової логістики, підтримки життєдіяльності населених пунктів та функціонування об'єктів інфраструктури.

Автор:
Тетяна Гойденко