В Киеве частично восстанавливают движение электротранспорта на правом берегу

В Киеве частично восстанавливают движение электротранспорта
В Киеве частично восстанавливают движение электротранспорта / Киевпастранс

В Киеве с 26 февраля Киевпасстранс будет частично восстанавливать движение троллейбусов и трамваев на правом берегу — это стало возможным благодаря улучшению ситуации в энергосистеме и увеличению лимитов электроснабжения.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на КГГА.

На маршруты вернутся десятки троллейбусов и трамваев. В частности, возобновят работу троллейбусные маршруты №№ 1, 3, 4, 5, 6–9-К, 11–19, 22-К, 23–28, 32–35, 38–42, 44 и 45, а также трамвайные №№ 1–3, 11, 12, 12.

Благодаря высвобождению подвижного состава, который временно дублировал электротранспорт, в городе также будут снова курсировать автобусы №№ 11-Д, 35-К, 39, 75, 77, 79, 90-К и 120.

В то же время, на левом берегу электротранспорт пока не будут восстанавливать. Там перевозки пассажиров будут обеспечиваться усиленными автобусными маршрутами. Полноценный запуск трамваев и троллейбусов между двумя берегами станет возможным после дальнейшей стабилизации энергосистемы и отсутствия новых повреждений инфраструктуры.

В КГГА подчеркивают, что возобновление движения происходит в соответствии с техническими возможностями сети и рекомендациями энергетиков, а о последующих изменениях в работе транспорта будут сообщать дополнительно.

Напомним, правительство начинает подготовку к срочному ремонту стратегических автодорог в 2026 году. Ключевой приоритет будет придаваться дорогам стратегического значения, которые критически важны для военной логистики, поддержания жизнедеятельности населенных пунктов и функционирования объектов инфраструктуры.

Автор:
Татьяна Гойденко