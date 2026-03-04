Запланована подія 2

У Тернополі з’являться нові 12-метрові тролейбуси: деталі тендеру на 2 млн євро

Тернопіль закупить нові 12-метрові тролейбусів за кошти Європейського інвестиційного банку. Загальна сума закупівлі становить 2 мільйона євро (без урахування ПДВ та митних зборів).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє ЦТС з посиланням на інформацію міської ради Тернополя.

"З метою реалізації субпроєкту "Оновлення електротранспорту міста Тернополя" у межах проєкту "Міський громадський транспорт України", що фінансується Європейським інвестиційним банком, оголошено процедуру закупівлі "Постачання нових 12-метрових низькопідлогових тролейбусів", - йдеться в повідомленні.

Окрім самого транспорту, контракт передбачає постачання запасних частин, витратних матеріалів, а також спеціалізованого обладнання та інструментів для технічного обслуговування і ремонту парку.

Оголошення про тендер вже опубліковано в Офіційному віснику Європейського Союзу (OJEU), що відповідає суворим вимогам міжнародних фінансових інституцій.

Нагадаємо, служба відновлення у Тернопільській області та Мазовецьке воєводське управління доріг у Варшаві (Польща) підписали партнерську угоду про капітальний ремонт мосту та підходів до нього на одній із головних транспортних артерій, що зв’язує Україну з Європою. 

Автор:
Тетяна Бесараб