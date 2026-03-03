В Николаеве установят солнечные станции на объектах водоканала на средства Швейцарии

Швейцария выделила Николаеву дополнительные 1,7 млн франков (ориентировочно 95 млн грн) на обеспечение бесперебойного функционирования городской сети водоснабжения и канализации.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте Николаевского городского совета.

Проект предусматривает установку современных фотоэлектрических систем на объектах водоочистки.

На 11 площадках "Николаевводоканала" появятся солнечные панели и аккумуляторные системы хранения энергии.

Это техническое решение должно обеспечить бесперебойную работу насосов и очистных сооружений в условиях постоянных обстрелов и дефицита мощности в общей энергосети.

Ожидается, что около 426 тыс. жителей Николаева, ориентировочно 85% населения города, получат более надежные услуги водоснабжения. Реализация проекта продлится до марта 2027 года.

В горсовете отметили, что данная помощь является частью более широкой стратегии Швейцарии, которая предусматривает выделение 500 миллионов франков на восстановление украинской инфраструктуры в течение 2025-2028 годов.

Сотрудничество с международными донорами позволяет Николаеву создавать устойчивую систему жизнеобеспечения города в условиях военного положения.

О Николаевском водопроводе

Напомним, в апреле 2022 года российские войска разрушили водопровод, которым Николаев получал питьевую воду из Днепра. Город остался без водоснабжения, а впоследствии в сеть была подана сначала соленая вода из лимана, а затем — речная вода худшего качества.

Николаевский водопровод стал одним из самых крупных инфраструктурных проектов государства. Построили его менее чем через год: осенью 2024-го проведена экспертиза, в феврале 2025-го стартовали работы, а уже в августе вода начала поступать в город.

Стоимость строительства Николаевского водопровода удалось снизить на 25% — с 8,7 до 6,2 миллиарда гривен. Это стало возможным благодаря глубокому анализу проекта, в рамках которого выявили и исправили ряд недостатков. При этом сохранены все ключевые технические параметры, а также усилена техническая оснастка объекта. Сэкономленные средства были направлены на расширение возможностей системы очистки.