У Миколаєві встановлять сонячні станції на об’єктах водоканалу за кошти Швейцарії

Швейцарія виділила Миколаєву додаткові 1,7 млн франків (орієнтовно 95 млн грн), на забезпечення безперебійного функціонування міської мережі водопостачання та каналізації.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті Миколаївської міської ради.

Проєкт передбачає встановлення сучасних фотоелектричних систем на об’єктах водоочищення.

На 11 майданчиках "Миколаївводоканалу" з’являться сонячні панелі та акумуляторні системи зберігання енергії.

Зазначається, що це технічне рішення має забезпечити безперебійну роботу насосів та очисних споруд в умовах постійних обстрілів і дефіциту потужності в загальній енергомережі.

Очікується, що близько 426 тисяч мешканців Миколаєва, орієнтовно 85% населення міста, отримають більш надійні послуги водопостачання. Реалізація проєкту триватиме до березня 2027 року.

У міськраді наголосили, що дана допомога є частиною ширшої стратегії Швейцарії, яка передбачає виділення 500 мільйонів франків на відновлення української інфраструктури протягом 2025–2028 років.

Співпраця з міжнародними донорами дозволяє Миколаєву створювати стійку систему життєзабезпечення міста в умовах воєнного стану.

Про Миколаївський водогін

Нагадаємо, у квітні 2022 року російські війська зруйнували водогін, яким Миколаїв отримував питну воду з Дніпра. Місто залишилося без водопостачання, а згодом у мережу було подано спочатку солону воду з лиману, а потім — річкову воду гіршої якості.

Миколаївський водогін став одним із найбільших інфраструктурних проєктів держави. Побудували його менш ніж за рік: восени 2024-го проведено експертизу, у лютому 2025-го стартували роботи, а вже в серпні вода почала надходити в місто.

Вартість будівництва Миколаївського водогону вдалося зменшити на 25% — з 8,7 до 6,2 мільярда гривень. Це стало можливим завдяки глибокому аналізу проєкту, в межах якого виявили та виправили низку недоліків. При цьому збережено всі ключові технічні параметри, а також посилено технічне оснащення об’єкта. Зекономлені кошти спрямували на розширення можливостей системи очистки.