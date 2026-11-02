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В Николаев из Швеции доставили первый трамвай из 40 запланированных: когда начнет курсировать по городу

Николаев получил траввай из Швеции
Первый трамвай из Швеции прибыл в Николаев/Фото: Николаевский городской совет

В Николаев из шведского города Гетеборг прибыл первый трамвай модели M29. Это один из 40 вагонов, которые город должен получить в течение 2027-2028 годов.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Николаевского городского совета.

В следующем году Николаев планирует принять еще 10 трамваев. Вагоны передают бесплатно, а расходы на их доставку покрывает шведская сторона.

"Это первый трамвай, который мы получили от города Гетеборг. В дальнейшем мы его адаптировать , и после того, как он выйдет на линию, получим и другие ... Надеюсь, что в ближайшее время этот трамвай уже выйдет на пути города Николаева", отметил городской голова Александр Сенкевич.

Техническое переоборудование

Трамвай M29 сначала должен быть переоборудован под ширину путей в Николаеве. В Гетеборге используют европейский стандарт 1435 мм, в то время как в Николаеве ширина колеи составляет 1524 мм. Поэтому специалисты КП "Николаевэлектротранс" должны заменить колесные оси.

После этого вагон пройдет технические проверки и испытания на городских путях. Только тогда его смогут использовать для перевозки пассажиров.

Передачам трамваев предшествовала подготовка: работники "Николаевэлектротранса" ездили в Швецию, чтобы ознакомиться с техническими особенностями вагонов и процессом их обслуживания.

Напомним, в марте трамвайная компания шведского города Гетеборг официально подтвердила готовность передать Николаеву 40 вагонов модели М29. Несмотря на то, что в Швеции эти трамваи постепенно выводятся из эксплуатации, их техническое состояние позволяет еще долго перевозить пассажиров.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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