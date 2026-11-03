Доходи від OLX, оренди житла та онлайн-послуг: що зміниться в оподаткуванні

В Україні запроваджують нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Зміни стосуватимуться фізичних осіб, які продають товари через інтернет, здають в оренду нерухомість або транспорт, а також надають послуги за допомогою онлайн-сервісів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресцентр Податкової служби.

Відповідні положення передбачені законом України від 9 червня 2026 року №4903-IX. Документ вносить зміни до Податкового кодексу України та визначає механізм оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Також закон передбачає запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про такі доходи.

Які доходи підпадають під нові правила

Закон охоплює чотири основні категорії діяльності, що здійснюється за допомогою цифрових платформ:

Продаж товарів. Йдеться про реалізацію особистих речей та інших товарів через онлайн-майданчики.

Оренда нерухомості. Нові положення поширюються на доходи від здавання в оренду житлової та комерційної нерухомості, а також паркомісць.

Надання особистих послуг. Це виконання робіт і замовлень через онлайн-сервіси — як дистанційно, так і безпосередньо.

Оренда транспортних засобів. Правила охоплюють доходи від передавання автомобілів та інших транспортних засобів у користування через цифрові платформи.

Таким чином, зміни стосуватимуться не лише тих, хто систематично заробляє на онлайн-платформах, а й фізичних осіб, які використовують такі сервіси для продажу товарів, оренди майна чи надання послуг.

Окремим напрямом нововведень стане міжнародний автоматичний обмін інформацією. Це передбачає обмін даними про доходи користувачів цифрових платформ між відповідними податковими органами.

Нагадаємо, з 1 січня 2027 року в Україні почнуть діяти нові правила оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. У визначених законом випадках, якщо людина продає товари через кілька онлайн-майданчиків і перевищує встановлені пороги доходу, суму податку самостійно визначатиме податкова.