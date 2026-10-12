Куди інвестувати, якщо ви проживаєте в Україні: інструменти, ризики та податки

Купівля активу для подальшого продажу це комерція або трейдинг: дохід виникає завдяки вашій роботі. Ви шукаєте ринки збуту, організовуєте логістику та спілкуєтеся з клієнтами. Класичне інвестування працює інакше: ви вкладаєте гроші в активи й очікуєте на грошовий потік від них. Це можуть бути відсотки, дивіденди або орендна плата, а також зростання вартості.

Втім, контроль усе одно потрібен: варто стежити за ризиками та макроекономічними факторами. Головне правило: інвестиція не дає впевненості, що ви зможете продати актив за бажаною ціною. Перед купівлею інвестор має чітко знати, звідки буде надходити майбутній грошовий потік, як він зможе вийти з інвестиції та яку чисту дохідність отримає після податків і комісій. Dilo пояснює, які є інвестиційні можливості в Україні.

ОВДП: коли даєш у борг державі

Механізм доволі простий. Наприклад, через застосунок "Дія", банк або інвестиційну компанію ви надаєте державі гроші в борг, а держава зобов'язується повернути їх з відсотками. Можливо, ви чули термін "військові облігації" — це один із видів ОВДП (облігації внутрішньої державної позики). Одна така облігація коштує 1000 грн або відповідну суму у валюті. Обираючи цей інструмент для інвестування, варто звертати увагу не тільки на номінал, а й на реальну дохідність до погашення з урахуванням комісій та строку обігу.

Приємна новина для українців — при купівлі ОВДП податки не сплачуються. Держава заохочує громадян інвестувати свої заощадження в держоблігації. Однак ризики таких інвестицій все одно залишаються: дефолт, інфляція, валютні коливання. Якщо продати папери достроково на вторинному ринку, можна зазнати збитків.

На аукціоні Мінфіну 6 жовтня 2026 року дохідність однорічних гривневих ОВДП становила 15,14% річних. Для довшого випуску, розміщеного 29 вересня, — 16,49%. За дохідності 15,14% вкладені на рік 100 тис грн можуть принести орієнтовно 15 140 грн до комісій, без ПДФО та військового збору. Але це ставки первинних аукціонів: ціна й дохідність покупки через банк або "Дію" можуть відрізнятися.

Приватні облігації

Окрім державних облігацій, існують і приватні. Принцип той самий, але замість держави у ролі позичальника виступає приватна компанія. Ризики тут вищі, адже це вже не державна гарантія, а лише обіцянка повернути кошти від конкретної компанії. Податки тут не скасовують: із прибутку доведеться заплатити 23%.

Втім, поява в Україні такого ринку це позитивний тренд для фондового ринку. Які компанії наразі пропонують облігації? Наприклад, Нова Пошта продає їх під 18% річних, що трохи більше, ніж пропонує держава.

Іноземні облігації

Насправді мало хто в Україні знає, що можна купувати не лише українські бонди (так називають облігації). Папери США чи країн ЄС купують через міжнародних брокерів, наприклад, Interactive Brokers. Втім, важливо врахувати: наявність рахунку не дає автоматичного дозволу на виведення капіталу з України, оскільки діють валютні обмеження НБУ. Відсотковий дохід та інвестиційний прибуток оподатковують за ставкою 18% ПДФО і 5% ВЗ. Довгострокові облігації залежать від зміни ринкових ставок і можуть суттєво втрачати у вартості до погашення. Це складно, але про такий варіант варто знати. Наразі дохідність 10-річних казначейських облігацій США може досягти 6% у валюті.

Купити долари та євро — це теж інвестиція?

Коли купуєш готівкову валюту в обміннику, одразу отримуєш збиток через різницю між курсом купівлі та продажу. Щоб компенсувати цей спред, гривні потрібно знецінитися більше, ніж ця різниця. Крім того, валюти, зокрема долар і євро, поступово втрачають вартість через інфляцію.

Валюту варто використовувати для хеджування (страхування) майбутніх зобов’язань у цій валюті. Якщо ви зберігаєте долари для майбутньої покупки в євро, виникає додатковий курсовий ризик. Загальний ліміт НБУ на купівлю валюти зараз становить 200 тис грн на місяць в одному банку — це стосується безготівкової валюти, металів без фізичної поставки та іноземних цінних паперів. Податки не застосовуються до курсової різниці при фізичному обміні, але відсотки з валютних депозитів оподатковуються (18% ПДФО та 5% ВЗ).

Чи можна купити валюту й тримати її з надією, що через рік у вас стане більше грошей, оскільки курси долара та євро можуть зрости? Так, це можливо, за рік долар подорожчав на 8,33%, а євро на 4,15%. Це, якщо дивитися на офіційний курс гривні. Втім, потрібно враховувати й інфляцію. Якщо ви витрачатимете кошти у гривні, варто потім підрахувати, наскільки змінилася ваша купівельна спроможність, бо за одну й ту саму суму у різні періоди можна купити різну кількість товарів.

Акції великих компаній

В Україні немає ринку акцій, хоча інтерес до нього доволі великий як у бізнесу, так і у приватних осіб. Наразі такі цінні папери українських компаній можна придбати на фондовій біржі у Варшаві або Лондоні. Втім, для українців і зараз є можливість купувати акції компаній США (Apple чи Tesla, як приклад) та інших країн через Interactive Brokers або криптобіржі у вигляді токенізованих акцій.

Найпростіший спосіб обрати акції це купити папери компанії, яку ви знаєте. Втім, це може бути помилковим рішенням. Прив’язаність до бренду часто створює проблему, говорить інвестор-практик Тарас Гук: "Коли я вибираю акцію, то дивлюся на фінансові результати, борги та оцінку за показниками". Прибуток у таких інвестиціях складається з дивідендів і зростання ціни самих паперів, але навіть хороший бізнес можна придбати надто дорого.

Скільки можна було б заробити, наприклад, на акціях Apple? На початку року одна така акція коштувала 246 доларів. Тепер її можна продати за 337 доларів. Для цього не потрібно відкривати рахунок на біржі в Нью-Йорку. Але щоб вийти на світові ринки, потрібні рахунок у міжнародного брокера та надання відповідних документів. Все можна зробити через додатки в смартфоні.

З початку війни в Україні Нацбанк ввів обмеження на такі інструменти, оскільки вважається, що кошти йдуть за кордон. Валютне законодавство обмежує перекази. Втім, є варіанти для торгівлі на світовому фондовому ринку. В Україні законно мати рахунки в іноземних фінансових установах. Обмеження діють лише на прямі перекази (SWIFT) на брокерські рахунки. Ви легально поповнюєте карткою закордонний платіжний сервіс (наприклад, Genome) у межах лімітів НБУ (близько 50 000 грн на місяць з кожного із ваших банків), а вже звідти переказуєте гроші на Interactive Brokers. Так, є комісії платіжних сервісів, але це повністю білий, легальний канал.

Ще один інвестиційний інструмент — біржові фонди (ETF). Вони складаються з акцій багатьох компаній, тому зменшують ризики, пов’язані з окремими бізнесами. Проте вони не захищають від падіння всього ринку.

Що з податками? Інвестиційний прибуток оподатковується за ставкою 18% ПДФО та 5% ВЗ. Розрахунок ведеться в гривнях, витрати підтверджуються документами. З іноземних дивідендів утримують 9% ПДФО і 5% ВЗ, з урахуванням правил уникнення подвійного оподаткування. Брокерські звіти потрібно зберігати.

Золото як інструмент інвестицій

Для людини, яка лише починає цікавитися питаннями інвестицій, може бути незрозуміло, як у 2026 році можна купувати золото. Втім, цей спосіб збереження капіталу досі дієвий. Золото часто використовують як захисний актив, оскільки його ціна постійно зростає. Зараз 1 унція коштує понад 4000 доларів, а на початку 2025 року вона коштувала 2600 доларів.

Які є варіанти інвестицій у золото? Інвестор у дорогоцінні метали має чітко розуміти, як саме він ними володіє. Золото можна купити у банку: як зливок у сейфі або запис на рахунку (тобто банк вносить цей актив на рахунок й зобов'язується його для вас зберігати). Важливо враховувати спред між ціною купівлі та ціною, за яку банк викуповує актив, адже він може перекрити зростання світових цін.

Токенізоване золото. Це цифрові активи, прив’язані до ціни реального золота. До прикладу, PAXG або XAUT. Це найпопулярніші золоті токени. Тут є суттєвий недолік — володіння токеном не надає вам права володіння фізичним металом. Але й перевага теж суттєва — купити такий актив можна навіть за 1 долар, тоді як вкладення у фізичне золото потребує тисяч доларів. Продати такий токен можна легко й у будь-який час через криптобіржу.

Біткоїн: ризик чи можливості

Криптовалюта наразі є найдоступнішим активом на ринку, але водночас і найбільш ризикованим. Якщо акції компаній прив’язані до їхнього реального бізнесу, то криптоактиви (біткоїн, ефір та інші) це суто спекулятивний інструмент: зростання ціни повністю залежить від настроїв на ринку, трейдерів та довгострокових інвесторів. Ризик падіння ціни дуже високий, але й потенційні заробітки тут значно вищі, ніж на інших ринках. Доступ до біткоїна чи ефіру можна отримати через криптобіржі або інші платформи.

В Україні на сьогодні ця сфера неврегульована. У парламенті лише розглядають законопроєкти, які мають чітко визначити рамки. Водночас, згідно з роз’ясненням ДПС, навіть зараз оподатковується вся сума коштів, отриманих від операцій з криптою. Ставки становлять 18% ПДФО та 5% ВЗ. Однак держава не має можливості відстежувати всі цифрові активи та їхній обіг.

Інші види інвестицій

До класичних видів інвестицій також відносять купівлю нерухомості та вкладення в реальний бізнес. Втім, це теми для іншої статті. Можна також згадати про нетрадиційні інвестиції, наприклад, купівлю рідкісних наборів Lego або карток Pokemon. Це складний ринок і занадто ризикований, оскільки знайти покупця на такі активи нелегко.

Інвестиційні рахунки

В Україні готують механізм спеціальних інвестиційних рахунків. Він передбачає податкові пільги під час інвестування через ліцензовані інвестиційні фірми. Однак остаточні умови цього інструменту ще не затверджені. Ідея така — можна буде відкладати власні заощадження на такі рахунки й через п'ять років отримати ці кошти з відсотками.

Формування портфеля

Усі чули вислів, що яйця потрібно класти у кілька кошиків, щоб не втратити їх усі. Це якраз про інвестиційні ризики. Ваш портфель повинен складатися з надійних активів, як-от облігації та золото, а також із ризикованих — акцій і криптовалют. І якщо ми говоримо про інвестора як про професію, то тут важлива й стратегія таких інвестицій, а не просто купив й забув. Стратегія вимагає регулярно змінювати співвідношення активів і регулярно щось продавати, а щось докупити.

Зрештою, кожну інвестиційну ідею потрібно починати з моделі виходу. Хто купить цей актив? Коли повернуться гроші? Яким буде чистий фінансовий результат після всіх витрат? Якщо немає відповідей на ці запитання, то купувати ще зарано.