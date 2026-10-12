Куда инвестировать если вы проживаете в Украине: инструменты, риски и налоги

Покупка актива для дальнейшей продажи это коммерция или трейдинг: доход возникает благодаря вашей работе. Вы ищете рынки сбыта, организуете логистику и общаетесь с клиентами. Классическое инвестирование работает иначе: вы вкладываете деньги в активы и ожидаете денежный поток от них. Это могут быть проценты, дивиденды или арендная плата, а также рост стоимости.

Впрочем, контроль все равно требуется: нужно следить за рисками и макроэкономическими факторами. Главное правило: инвестиция не дает уверенности, что вы сможете продать актив по желаемой цене. Перед покупкой инвестор должен ясно знать, откуда будет поступать будущий денежный поток, как он сможет выйти из инвестиции и какую чистую доходность получит после налогов и комиссий. Dilo объясняет, какие есть инвестиционные возможности в Украине.

ОВГЗ: когда даешь взаймы государству

Механизм достаточно прост. Например, через приложение "Дія", банк или инвестиционную компанию вы предоставляете государству деньги в долг, а государство обязуется вернуть их с процентами. Возможно, вы слышали термин "военные облигации", это один из видов ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа). Одна такая облигация стоит 1000 грн или соответствующую сумму в валюте. Выбирая этот инструмент для инвестирования, следует обращать внимание не только на номинал, но и реальную доходность к погашению с учетом комиссий и срока обращения.

Приятная новость для украинцев – при покупке ОВГЗ налоги не уплачиваются. Государство поощряет граждан инвестировать свои сбережения в гособлигации. Однако риски подобных инвестиций все равно остаются: дефолт, инфляция, валютные колебания. Если продать бумаги досрочно на вторичном рынке, можно понести убытки.

На аукционе Минфина 6 октября 2026 доходность годовых гривневых ОВГЗ составляла 15,14% годовых. Для более длительного выпуска, размещенного 29 сентября, - 16,49%. При доходности 15,14% вложенные в год 100 тыс грн могут принести ориентировочно 15 140 грн без комиссии, без НДФЛ и военного сбора. Но это ставки первичных аукционов: цена и доходность покупки через банк или "Дію" могут отличаться.

Частные облигации

Кроме государственных облигаций существуют и частные. Принцип тот же, но вместо государства в качестве заемщика выступает частная компания. Риски здесь выше, ведь это уже не государственная гарантия, а только обещание вернуть деньги от конкретной компании. Налоги здесь не отменяют: из прибыли придется заплатить 23%.

Впрочем, появление в Украине такого рынка это положительный тренд для фондового рынка. Какие компании сейчас предлагают облигации? К примеру, Новая Почта продает их под 18% годовых, что немного больше, чем предлагает государство.

Иностранные облигации

На самом деле немногие в Украине знают, что можно покупать не только украинские бонды (так называют облигации). Бумаги США или стран ЕС покупают через международных брокеров, например Interactive Brokers. Впрочем, важно учесть, что наличие счета не дает автоматического разрешения на вывод капитала из Украины, поскольку действуют валютные ограничения НБУ. Процентный доход и инвестиционная прибыль облагают налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% ВЗ. Долгосрочные облигации зависят от изменения рыночных ставок и могут существенно терять стоимость до погашения. Это сложно, но о таком варианте следует знать. Сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций США может достигнуть 6% в валюте.

Купить доллары и евро – это тоже инвестиция?

Когда покупаешь наличную валюту в обменнике, сразу получаешь убыток из-за разницы между курсом купли и продажи. Чтобы компенсировать этот спрэд, гривне нужно обесцениться больше, чем разница. Кроме того, валюты, в том числе доллар и евро, постепенно теряют стоимость из-за инфляции.

Валюту следует использовать для хеджирования (страхования) будущих обязательств в этой валюте. Если вы храните доллары для будущей покупки в евро, то возникает дополнительный курсовой риск. Общий лимит НБУ на покупку валюты сейчас составляет 200 тыс грн в месяц в одном банке — это касается безналичной валюты, металлов без физической поставки и иностранных ценных бумаг. Налоги не применяются к курсовой разнице при физическом обмене, но проценты по валютным депозитам облагаются налогом (18% НДФЛ и 5% ВЗ).

Можно ли купить валюту и держать ее в надежде, что через год у вас станет больше денег, поскольку курсы доллара и евро могут вырасти? Да, это возможно, за год доллар подорожал на 8,33%, а евро на 4,15%. Это если смотреть на официальный курс гривны. Впрочем, следует учитывать и инфляцию. Если вы будете тратить средства в гривне, следует потом подсчитать, насколько изменилась ваша покупательная способность, потому что за одну и ту же сумму в разные периоды можно купить разное количество товаров.

Акции крупных компаний

В Украине нет рынка акций, хотя интерес к нему достаточно велик как у бизнеса, так и у частных лиц. Сегодня такие ценные бумаги украинских компаний можно приобрести на фондовой бирже в Варшаве или Лондоне. Впрочем, для украинцев и сейчас есть возможность покупать акции компаний США (Apple или Tesla как пример) и других стран через Interactive Brokers или криптобиржи в виде токенизированных акций.

Самый простой способ выбрать акции это купить бумаги компании, которую вы знаете. Впрочем, это может быть ошибочным решением. Привязанность к бренду часто создает проблему, говорит инвестор-практик Тарас Гук: "Когда я выбираю акцию, смотрю на финансовые результаты, долги и оценку по показателям". Прибыль в таких инвестициях состоит из дивидендов и роста цен на самые бумаги, но даже хороший бизнес можно приобрести слишком дорого.

Сколько можно было заработать, например, на акциях Apple? В начале года одна такая акция стоила 246 долларов. Теперь ее можно продать за 337 долларов. Для этого не нужно открывать счет на бирже в Нью-Йорке. Но чтобы выйти на мировые рынки, нужен счет у международного брокера и предоставление соответствующих документов. Всё можно сделать через приложения в смартфоне.

С начала войны в Украине Нацбанк ввел ограничения на такие инструменты, поскольку считается, что деньги уходят за границу. Валютное законодательство ограничивает переводы. Впрочем, есть варианты для торговли на мировом фондовом рынке. В Украине законно иметь счета в иностранных финансовых учреждениях. Ограничения действуют только на прямые переводы (SWIFT) на брокерские счета. Вы легально пополняете картой зарубежный платежный сервис (например, Genome) в пределах лимитов НБУ (около 50 000 грн в месяц с каждого из ваших банков), а уже оттуда переводите деньги на Interactive Brokers. Да, есть комиссии платежных сервисов, но это полностью белый, легальный канал.

Еще один инвестиционный инструмент – биржевые фонды (ETF). Они состоят из акций многих компаний, поэтому сокращают риски, связанные с отдельными бизнесами. Однако они не защищают от падения всего рынка.

Что с налогами? Инвестиционная прибыль облагается налогом по ставке 18% НДФЛ и 5% ВЗ. Расчет ведется в гривнах, расходы подтверждаются документами. Из иностранных дивидендов удерживают 9% НДФЛ и 5% ВЗ, с учетом правил исключения двойного налогообложения. Брокерские отчеты следует хранить.

Золото как инструмент инвестиций

Для человека, только начинающего интересоваться вопросами инвестиций, может быть непонятно, как в 2026 году можно покупать золото. Впрочем, этот способ сохранения капитала до сих пор действенен. Золото часто используют в качестве защитного актива, поскольку его цена постоянно растет. Сейчас одна унция стоит свыше 4000 долларов, а в начале 2025 года она стоила 2600 долларов.

Какие варианты инвестиций в золото? Инвестор в драгоценные металлы должен четко понимать, как он ими владеет. Золото можно купить в банке: как слиток в сейфе или запись на счете (т.е. банк вносит этот актив на счет и обязуется его хранить для вас). Важно учитывать спрэд между ценой покупки и ценой, по которой банк выкупает актив, ведь он может перекрыть рост мировых цен.

Токенизированное золото. Это цифровые активы, связанные с ценой реального золота. К примеру, PAXG или XAUT. Это самые популярные золотые токены. Здесь есть существенный недостаток – владение токеном не предоставляет вам права владения физическим металлом. Но и преимущество тоже существенно — купить такой актив можно даже за 1 доллар, в то время как вложение в физическое золото требует тысяч долларов. Продать такой токен можно легко и в любое время через криптобиржу.

Биткоин: риск или возможности

Криптовалюта является наиболее доступным активом на рынке, но одновременно и наиболее рискованным. Если акции компаний привязаны к их реальному бизнесу, то криптоактивы (биткоин, эфир и другие) это сугубо спекулятивный инструмент: рост цен полностью зависит от настроений на рынке, трейдеров и долгосрочных инвесторов. Риск падения цены очень высок, но и потенциальные заработки здесь значительно выше, чем на других рынках. Доступ к биткоину или эфиру можно получить через криптобиржи или другие платформы.

В Украине сегодня эта сфера неурегулирована. В парламенте только рассматривают законопроекты, которые должны четко определить рамки. В то же время, согласно разъяснению ГНС, даже сейчас облагается налогом вся сумма средств, полученных от операций с криптой. Ставки составляют 18% НДФЛ и 5% ВЗ. Однако у государства нет возможности отслеживать все цифровые активы и их обращение.

Другие виды инвестиций

К классическим видам инвестиций также относятся покупка недвижимости и вложения в реальный бизнес. Впрочем, это темы другой статьи. Можно также упомянуть о нетрадиционных инвестициях, например, покупку редких наборов Lego или карт Pokemon. Это сложный рынок и очень рискованный, так как отыскать покупателя на такие активы нелегко.

Инвестиционные счета

В Украине готовится механизм специальных инвестиционных счетов. Он предусматривает налоговые льготы при инвестировании через лицензированные инвестиционные фирмы. Однако окончательные условия этого инструмента еще не утверждены. Идея такова — можно будет откладывать собственные сбережения на такие счета и через пять лет получить эти средства с процентами.

Формирование портфеля

Все слышали высказывание, что яйца нужно класть в несколько корзин, чтобы не потерять их все. Это как раз об инвестиционных рисках. Ваш портфель должен состоять из надежных активов, таких как облигации и золото, а также из рискованных: акций и криптовалют. И если мы говорим об инвесторе как о профессии, то здесь важна и стратегия таких инвестиций, а не просто купил и забыл. Стратегия требует регулярно изменять соотношение активов и регулярно что-нибудь продавать, а что-то докупить.

В конце концов каждую инвестиционную идею нужно начинать с модели выхода. Кто купит этот актив? Когда вернутся деньги? Каким будет чистый финансовый результат после всех расходов? Если нет ответов на эти вопросы, то покупать еще рано.