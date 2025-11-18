Запланована подія 2

Джефф Безос запускає ШІ-стартап: компанія вже залучила $6,2 млрд

Джефф Безос
Джефф Безос інвестує у ШІ-стартап, яким буде керувати / Shutterstock

Засновник Amazon Джефф Безос запускає нову компанію в сфері штучного інтелекту (ШІ) – Project Prometheus з капіталом приблизно 4,7 млрд фунтів стерлінгів (6,2 млрд доларів). 

Як пише Delo.ua, про це інформує The Telegraph.

За даними видання, Безос стане одним з керівників стартапу.

Новий бізнес планує застосовувати ШІ у виробництві комп’ютерів, авіакосмічних деталей та автомобілів.

Водночас, за повідомленням The New York Times, Безос буде керувати Project Prometheus спільно з Віком Баджаджем, який раніше брав участь у запуску біотехнологічної компанії Verily.

Хоча компанія офіційно ще не представлена, їй уже вдалося залучити $6,2 млрд від інвесторів серед них і сам Безос.

У своїх заявах Безос називає ШІ "своєрідною індустріальною бульбашкою", але вірить, що суспільство отримає "гігантські переваги" від технології.

Project Prometheus амбітний крок: стартап планує впроваджувати ШІ у виробничі процеси, подібно до того, як Ілон Маск прагне робити це з роботами на базі ШІ, наприклад в Optimus від Tesla.

Нагадаємо, Джефф Безос входить у трійку найбагатших бізнесменів планети за версією Bloomberg. Станом на 18 листопада його статки оцінюються у $255 млрд.

Автор:
Кейт Щеглова
