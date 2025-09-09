Американська компанія Джеффа Безоса виходить на український ринок: в Києві відкрито представництво

В Україні зареєстровано представництво американської компанії TWP Ukraine LLC, кінцевим бенефіціаром якої є засновник Amazon і Blue Origin Джефф Безос.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на дані з реєстрів.

Представництво компанії Джеффа Безоса в Україні

На початку січня 2025 року в Україні було зареєстровано представництво американської компанії TWP Ukraine LLC, розташоване в Києві, поруч із будівлею Київського апеляційного суду.

Директором представництва призначено адвоката Максима Махиню, який пов’язаний із юридичною та патентною фірмою "Грищенко та Партнери". Заявлені види діяльності включають надання інформаційних послуг та діяльність інформаційних агентств.

Штаб-квартира материнської компанії TWP Ukraine LLC знаходиться у Вілмінгтоні, штат Делавер, який відомий як один із найбільш привабливих для ведення бізнесу регіонів США завдяки низьким податкам і простим правилам реєстрації корпорацій.

У цій будівлі розташоване Corporation Trust Center, дочірня компанія міжнародної голландської корпорації Wolters Kluwer, яка надає юридичну адресу компаніям та виступає реєстраційним агентом для сотень тисяч підприємств у США та за кордоном.

За даними 2012 року, за цією адресою було зареєстровано щонайменше 285 тис. американських та іноземних компаній.

Про компанію

99,9% статутного капіталу компанії належить американському мільярдеру Джеффрі Престону Безосу, засновнику інтернет-гіганта Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin. Компанія була зареєстрована 30 жовтня 2024 року під реєстраційним номером 7684965.

Ймовірно, поява представництва в Україні пов’язана з розвитком проєктів у сфері штучного інтелекту та аналітики даних. Компанія може планувати збирати та аналізувати публічні дані про ринки Східної Європи, споживчі тренди та поведінку користувачів.