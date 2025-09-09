Американская компания Джеффа Безоса выходит на украинский рынок: в Киеве открыто представительство

В Украине зарегистрировано представительство американской компании TWP Ukraine LLC, конечным бенефициаром которой является основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные из реестров.

Представительство компании Джеффа Безоса в Украине

В начале января 2025 г. в Украине было зарегистрировано представительство американской компании TWP Ukraine LLC, расположенное в Киеве, рядом со зданием Киевского апелляционного суда.

Директором представительства назначен адвокат Максим Махиня, который связан с юридической и патентной фирмой "Грищенко и Партнеры". Заявленные виды деятельности включают предоставление информационных услуг и деятельность информационных агентств.

Штаб-квартира материнской компании TWP Ukraine LLC находится в Уилмингтоне, штат Делавер, который известен как один из наиболее привлекательных для ведения бизнеса регионов США благодаря низким налогам и простым правилам регистрации корпораций.

В этом здании находится Corporation Trust Center, дочерняя компания международной голландской корпорации Wolters Kluwer, предоставляющая юридический адрес компаниям и выступающая регистрационным агентом для сотен тысяч предприятий в США и за рубежом.

По данным 2012 года, по этому адресу было зарегистрировано не менее 285 тыс. американских и иностранных компаний.

О компании

99,9% уставного капитала компании принадлежит американскому миллиардеру Джеффри Престону Безосу, основателю интернет-гиганта Amazon.com и аэрокосмической компании Blue Origin. Компания была зарегистрирована 30 октября 2024 под регистрационным номером 7684965.

Вероятно появление представительства в Украине связано с развитием проектов в сфере искусственного интеллекта и аналитики данных. Компания может планировать собирать и анализировать публичные данные о рынках Восточной Европы, потребительских трендах и поведении пользователей.