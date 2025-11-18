Джефф Безос запускает ИИ-стартап: компания уже привлекла $6,2 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос запускает новую компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) – Project Prometheus с капиталом примерно в 4,7 млрд фунтов стерлингов (6,2 млрд долларов).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует The Telegraph.

По данным издания, Безос станет одним из руководителей стартапа.

Новый бизнес планирует применять ИИ в производстве компьютеров, авиакосмических деталей и автомобилей.

В то же время, по сообщению The New York Times , Безос будет руководить Project Prometheus совместно с Виком Баджаджем, ранее участвовавшим в запуске биотехнологической компании Verily.

Хотя компания официально еще не представлена, ей уже удалось привлечь $ 6,2 млрд от инвесторов – среди них и сам Безос.

В своих заявлениях Безос называет ИИ "своеобразным индустриальным пузырьком", но верит, что общество получит "гигантские преимущества" от технологии.

Project Prometheus – амбициозный шаг: стартап планирует внедрять ИИ в производственные процессы, подобно тому, как Илон Маск стремится делать это с работами на базе ИИ, например в Optimus от Tesla.

Напомним, Джефф Безос входит в тройку самых богатых бизнесменов планеты по версии Bloomberg. По состоянию на 18 ноября его состояние оценивается в $255 млрд.