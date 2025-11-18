Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,07

+0,02

EUR

48,79

--0,20

Наличный курс:

USD

42,19

42,10

EUR

49,15

48,95

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Джефф Безос запускает ИИ-стартап: компания уже привлекла $6,2 млрд.

Джефф Безос
Джефф Безос инвестирует в ИИ-стартап, которым будет руководить / Shutterstock

Основатель Amazon Джефф Безос запускает новую компанию в сфере искусственного интеллекта (ИИ) – Project Prometheus с капиталом примерно в 4,7 млрд фунтов стерлингов (6,2 млрд долларов).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует The Telegraph.

По данным издания, Безос станет одним из руководителей стартапа.

Новый бизнес планирует применять ИИ в производстве компьютеров, авиакосмических деталей и автомобилей.

В то же время, по сообщению The New York Times , Безос будет руководить Project Prometheus совместно с Виком Баджаджем, ранее участвовавшим в запуске биотехнологической компании Verily.

Хотя компания официально еще не представлена, ей уже удалось привлечь $ 6,2 млрд от инвесторов среди них и сам Безос.

В своих заявлениях Безос называет ИИ "своеобразным индустриальным пузырьком", но верит, что общество получит "гигантские преимущества" от технологии.

Project Prometheus амбициозный шаг: стартап планирует внедрять ИИ в производственные процессы, подобно тому, как Илон Маск стремится делать это с работами на базе ИИ, например в Optimus от Tesla.

Напомним, Джефф Безос входит в тройку самых богатых бизнесменов планеты по версии Bloomberg. По состоянию на 18 ноября его состояние оценивается в $255 млрд.

Фото 2 — Джефф Безос запускает ИИ-стартап: компания уже привлекла $6,2 млрд.
Автор:
Кейт Щеглова
Online трансляція "GET Business Festival"
Ивент